臉書貼文被當假訊息！黃國昌爆氣轟農委會...陳吉仲道歉了

▲黃國昌氣炸怒批農委會可惡至極。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

時代力量立委黃國昌今年1月23日火大質疑，有媒體報導防檢局「領犬員不足、還要掃犬舍」，卻遭「高官震怒」，遷怒辛勞基層同仁，還被強迫錄音自白，要查到底是誰對媒體亂爆料。黃國昌今（9日）氣炸在臉書說，農委會明（10日）將到立院針對假訊息報告，竟將這件事列為假訊息，簡直是莫名其妙，可惡至極。

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▲黃國昌要求農委會針對「假訊息」一事更正道歉。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌說明，今年1月接獲基層領犬員投訴，領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍。在審總預算時，已經公開提出要求農委會改善，但農委會並未解決此領犬員的困境，還有官員耍官威要領犬員錄音自白，再度接獲領犬員投訴，因此1月23日在臉書公開發文聲援，要求農委會徹查。

▲防檢局今年1月遭爆領犬員不足，還要負責掃犬舍。（圖／記者許展溢攝）

黃國昌表示，同日農委會發新聞稿承認問題存在，並說已增加犬舍管理人力。隔天農委會主委陳吉仲打電話給他，希望能夠了解實際狀況，自己也協助說服領犬員被秋後算帳的擔憂，幫陳吉仲建立直接溝通管道，讓他聆聽第一線同仁的心聲，當時，陳吉仲還對他表示謝意。

▲黃國昌說，當時因此事，陳吉仲還打電話給他，希望能夠了解實際狀況。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌火大說，沒想到，農委會竟然在明天提交給立法院關於假訊息的專案報告，將他的臉書發文列為假訊息，簡直是莫名其妙，可惡至極，對於農委會搞這種欺騙社會的兩面手法，無法容忍，要求農委會馬上更正並公開道歉，不要再胡扯。

陳吉仲向《ETtoday新聞雲》記者表示，已經鄭重向黃國昌道歉，明天在立院也會再道歉一次。陳吉仲說，其實黃國昌實際上幫了自己很多忙，解決了許多問題，對於黃國昌的臉書貼文被列為假訊息，是同仁弄錯了，這件事絕對不是假訊息。