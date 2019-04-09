　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臉書貼文被當假訊息！黃國昌爆氣轟農委會...陳吉仲道歉了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼時代力量立院黨團記者會,黃國昌。（圖／記者季相儒攝）

▲黃國昌氣炸怒批農委會可惡至極。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

時代力量立委黃國昌今年1月23日火大質疑，有媒體報導防檢局「領犬員不足、還要掃犬舍」，卻遭「高官震怒」，遷怒辛勞基層同仁，還被強迫錄音自白，要查到底是誰對媒體亂爆料。黃國昌今（9日）氣炸在臉書說，農委會明（10日）將到立院針對假訊息報告，竟將這件事列為假訊息，簡直是莫名其妙，可惡至極。

▲▼黃國昌要求農委會針對「假訊息」一事更正道歉、不要再胡扯。（圖／翻攝黃國昌臉書）

請繼續往下閱讀...

▲黃國昌要求農委會針對「假訊息」一事更正道歉。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌說明，今年1月接獲基層領犬員投訴，領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍。在審總預算時，已經公開提出要求農委會改善，但農委會並未解決此領犬員的困境，還有官員耍官威要領犬員錄音自白，再度接獲領犬員投訴，因此1月23日在臉書公開發文聲援，要求農委會徹查。

▲▼農委會主委林聰賢到桃園機場，了解檢疫犬如何偵查旅客是否攜帶有問題肉類入境。（圖／記者許展溢攝）

▲防檢局今年1月遭爆領犬員不足，還要負責掃犬舍。（圖／記者許展溢攝）

黃國昌表示，同日農委會發新聞稿承認問題存在，並說已增加犬舍管理人力。隔天農委會主委陳吉仲打電話給他，希望能夠了解實際狀況，自己也協助說服領犬員被秋後算帳的擔憂，幫陳吉仲建立直接溝通管道，讓他聆聽第一線同仁的心聲，當時，陳吉仲還對他表示謝意。

▲▼黃國昌要求農委會針對「假訊息」一事更正道歉、不要再胡扯。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌說，當時因此事，陳吉仲還打電話給他，希望能夠了解實際狀況。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌火大說，沒想到，農委會竟然在明天提交給立法院關於假訊息的專案報告，將他的臉書發文列為假訊息，簡直是莫名其妙，可惡至極，對於農委會搞這種欺騙社會的兩面手法，無法容忍，要求農委會馬上更正並公開道歉，不要再胡扯。

陳吉仲向《ETtoday新聞雲》記者表示，已經鄭重向黃國昌道歉，明天在立院也會再道歉一次。陳吉仲說，其實黃國昌實際上幫了自己很多忙，解決了許多問題，對於黃國昌的臉書貼文被列為假訊息，是同仁弄錯了，這件事絕對不是假訊息。

ET快訊
不PO閃照＝有鬼！女生IG「狂做4舉動」男友超介意　妳白目中
「海溝妹」穿小可愛揮國旗送機！韓國瑜一到機場被吶喊聲嚇一跳：
全台飆30°C↑再熱一天！「一張圖看雨怎麼下」周四起北→南變

關鍵字：黃國昌,農委會,陳吉仲,防檢局,領犬員,假訊息

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臉書貼文被當假訊息！黃國昌爆氣轟農委會...陳吉仲道歉了

影／全台飆30°C↑再熱一天！　周四起北→南變天「一張圖看雨怎麼下」

南華大學奪大專足球賽季軍　成員多是來自巴西的「如來之子」

瘋媽祖不忘做環保　大甲媽祖環保餐具自動租借機登場

嘉義現代電影城三強鼎立　in89豪華嘉義影城施工進駐　

改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿嬤家作客

彰化大城測站達最危險「褐爆」　環保署揭露關鍵原因

台東火車站景觀樹長出花來　成為觀光新亮點

號稱「沒有呼吸的球隊」　台東高中奪HBL賽乙組全國冠軍

大陸海漂豬驗出非洲豬瘟！馬祖豬肉品即日起暫停輸台

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

臉書貼文被當假訊息！黃國昌爆氣轟農委會...陳吉仲道歉了

影／全台飆30°C↑再熱一天！　周四起北→南變天「一張圖看雨怎麼下」

南華大學奪大專足球賽季軍　成員多是來自巴西的「如來之子」

瘋媽祖不忘做環保　大甲媽祖環保餐具自動租借機登場

嘉義現代電影城三強鼎立　in89豪華嘉義影城施工進駐　

改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿嬤家作客

彰化大城測站達最危險「褐爆」　環保署揭露關鍵原因

台東火車站景觀樹長出花來　成為觀光新亮點

號稱「沒有呼吸的球隊」　台東高中奪HBL賽乙組全國冠軍

大陸海漂豬驗出非洲豬瘟！馬祖豬肉品即日起暫停輸台

搶攻兩岸工業4.0商機　新漢轉型成「整體解決方案」供應商

頂上無毛！醫分析3大掉髮原因...「雄性禿」做這件事下場更慘

三太子盃／遠距離修成正果老婆挺大肚應援　陳迪放閃：7年沒吵過架　

被追2400萬債務堵在飯店內　阿邦師VS 7人債務團遭掌摑

「大黑牛」李晨穿全身粉錄《奔跑7》　「緊摟頑皮豹」少女心爆發

侯友宜汐止視察公園預定地　地方盼打造樂齡公園

討厭了10年《暮光之城》　羅伯派汀森「改觀了」揭背後原因

64%父母願和家人討論身後事　實物給付型終身壽險愈受注意

F-35「起飛30分鐘就消失」…日自衛隊證實可能墜海　海空急奔搜救

隆成巨乳後男客狂上門！她在門口貼靈符求保佑…卻招來淒慘後果

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

生活熱門新聞

中華郵政、全家合推「便利包店到..

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實..

連假忘帶便當盒回家「成果驚人」

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網..

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

對象「同框男」真相曝光　網解答..

爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山　專家發..

借停車！他「這樣留號碼」萬人讚..

吃到「帶殼梅干扣肉」！他知真相..

北部周三變天下到下周　周五起全..

眼藥膏一開「失速狂瀉」內行曝1..

室友藏血破衣！他租房1年慘爆

他點燒肉蛋炒飯喊「客人最大」　..

更多熱門

相關新聞

陸海漂豬驗出非洲豬瘟！馬祖豬肉暫停輸台

非洲豬瘟中央災害應變中心今（9日）表示，4日連江縣南竿清水沃岸際發現1頭漂流上岸死亡豬隻，經農委會防檢局基隆分局馬祖檢疫站派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天確定檢出非洲豬瘟病毒。

「戀香」草莓問世　最快明年春節開賣

李震華／這次要為邱太三說句公道話！

阻絕權貴玩法逃漏稅　時力黨團提修法

廖燦昌接第一金董座　黃國昌：政院拿納稅人的錢酬庸

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

雪莉醉酒「胸前激凸」直播

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

今天就要退休了...郵局員工被發現倒臥客廳亡

千人排IKEA　Off-White地毯破6萬

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面