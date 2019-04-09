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草莓界的香奈兒「戀香」問世！1公斤200元↑最快明年春節開賣

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▲▼戀香,草莓。（圖／記者崔至雲攝）

▲經歷6年選育研發，農委會苗栗區農業改良場研發新品種「苗栗1號-戀香」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

草莓富含維生素C，營養價值高，向來有「水果皇后」之稱。經歷6年選育研發，農委會苗栗區農業改良場9日首度發表草莓新品種「苗栗1號-戀香」。農委會指出，「戀香」氣候適應力強，果實更是大而美、香氣特殊、糖酸比高，是台灣量產品種糖度最高的品種，直追日本「薩摩乙女」、「SUPER JUMBO」品種，被視為是草莓界的香奈兒。

▲▼戀香,草莓。（圖／記者崔至雲攝）

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▲「戀香」草莓每顆平均20公克，甜度高達16度以上。（圖／記者崔至雲攝）

苗栗區農業改良場表示，台灣草莓每年產值約18億元，其中90%的生產面積都在苗栗，但由於草莓育苗期在夏季，近年夏季高溫驟雨，105年那年造成種苗缺口400萬株，影響草莓生產面積約80公頃，損失2億5000萬元。

為了兼顧果實風味與氣候適應力，苗栗區農業改良場開始研發「苗栗1號-戀香」。苗栗區農業改良場進一步指出，以「戀香」果實重量而言，每顆平均20公克，甜度更可高達16度以上，相較於國內原本主產的「豐香」品種10至12度高出許多。

▲▼戀香,草莓。（圖／記者崔至雲攝）

▲草莓富含維生素C，營養價值高，農委會經歷6年選育研發出新品種「苗栗1號-戀香」。（圖／記者崔至雲攝）

苗栗區農業改良場也說，相較於日本草莓「薩摩乙女」糖度15度以上、「SUPER JUMBO」15至18度，「戀香」不僅是目前糖度最高的新品種，和日本草莓的比較也有一定的競爭力。

苗栗區農業改良場生物防治分場助理研究員吳岱融指出，與原本國內產的「豐香」相比，「戀香」草莓的香味持久，甜味有一股清香，除此之外果實也很大顆，但也因為這樣，他預估未來的販售價格相對會提高一些，希望民眾能在明年春節都能享用到。

▲▼戀香,草莓。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼農委會指出，民眾最快能在明年春節都能享用到「戀香」草莓。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼戀香,草莓。（圖／記者崔至雲攝）

吳岱融說明，「戀香」在107年已申請植物品種權，今年3月也審議通過，目前也已準備開放授權給農民，一般民眾最快可在明年春節可以吃到。

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關鍵字：草莓,維生素C,農委會,新品種,苗栗1號戀香,戀香,薩摩乙女,香奈兒

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