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快訊／北市太原路男子「住處上吊」　無呼吸心跳命危搶救中

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▲▼台北市太原路男子在住處上吊輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市太原路男子在住處上吊輕生。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市太原路7日晚間8時許經傳一名男子輕生；警方初步調查，年約65歲的男子因故選擇在住處上吊，當救護人員獲報到場後，立即將男子救下，但當時他已無生命徵象，經施作CPR急救後已立即送往醫院搶救。目前警方已經封鎖現場，並通知房東到場，要釐清男子尋短原因

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▲▼台北市太原路男子在住處上吊輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

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▲▼台北市太原路男子在住處上吊輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：台北市,太原路,上吊,輕生

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