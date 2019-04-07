快訊／北市太原路男子「住處上吊」　無呼吸心跳命危搶救中

一年一度的大甲媽祖遶境將在7日展開，台北市長柯文哲時隔4年將再度參加。由於適逢2020總統大選前夕，讓今年的遶境話題不斷，柯文哲選在這次參與，對外是稱要「還願」，但仍被外界認為是要藉由此行深入台北以外的中部、南部地區，試探聲量與熱度。