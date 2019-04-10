柯P遶境瘋媽祖　王鴻薇酸：市長跑出去、台北店面關起來

▲柯文哲施政報告答詢。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲連任後，10日首度進到議會進行施政報告以及備詢。但在報告前，藍綠議員先提出權宜問題進行發言，台北市議員王鴻薇說，東區經濟沒落的問題去年就提出了，但施政報告卻隻字未提，「柯市長，韓國瑜說要貨出去、人進來，高雄發大財，我們台北市現在是柯市長跑出去、人不在，台北的店面關起來，市長要不要給我們一個交代？」

王鴻薇發言時先表示，柯市長前2天非常辛苦，大家也都非常關注市長跟著大甲媽遶境，「聽說走到連尿都是黑的、橫紋肌溶解，柯市長全身痠痛貼滿藥膏，但是施政報告跟市政的質詢是非常需要體力」，具體建議主席，讓市長多多休息，明天或後天再來做施政報告。

「讓他休息，不然我怕他力不從心或有心無力、無心無力。」王鴻薇說，體諒市長這麼辛苦，請他明天或後天或是讓他遶境遶好遶滿，再來到議會報告。而對於議員意見，議長陳錦祥裁示照議程繼續走下去。

隨後王鴻薇說，在議會做施政報告，不是應付了事，議會去年10月開始到現在，已經大概半年，「在這邊要提出質疑的是，包含剛剛送到的施政報告，對於我們現在的東區經濟的沒落都沒有提，隻字未提，反而看到要課空屋稅，財政局又說研討中，現在到底怎麼回事？」

「柯市長，韓國瑜說要貨出去人進來高雄發大財，我們台北市現在是柯市長跑出去，人不在，台北的店面關起來，市長要不要給我們一個交代？」王鴻薇說，去年9月總質詢的時候就有提醒市長，東區經濟沒落了，不要讓台北變成殭屍經濟，但沒想到從去年9月到現在，施政報告卻都沒有提。