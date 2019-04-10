送柯文哲行李箱嗆無心市政　王世堅：做個了斷打包走人

▲柯文哲施政報告答詢，王世堅送上行李箱，嗆柯P無心市政就打包走人。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲連任後，10日首度進到議會進行施政報告以及備詢。但在柯文哲上台報告前，不少議員先提出權宜問題發言，議員王世堅更送上一個行李箱，怒嗆柯文哲如果無心市政，就做個了斷打包走人；如果要留任市長，就心無旁鶩專心市政，「要參選總統就不要牽拖，打包走人！」

王世堅表示，信眾瘋媽祖，你柯文哲瘋總統，「沒想到大家批評柯文哲無心市政，你還惱羞成怒反唇相譏，你無心市政是事實，台北市民都還沒生氣你生氣什麼？」

接著王世堅細數柯文哲這幾年來的台北市政，捷運萬大線落後、東環線如空中樓閣，公幼公托還無進展，公宅灌水，公辦都更大話說盡，實際完成寥寥可數！

「柯市長個人領導風格更是令人嘆為觀止。」王世堅痛批，柯文哲罷黜百官獨尊壁如（市府顧問蔡壁如），地下市長蔡壁如搞得市政團隊分崩離析。王還質疑，柯文哲只是利用首都市長的資源跟光環，打造要競逐總統大位的舞台，這樣的行徑是對台北市政最大的傷害。

「我準備這禮物，行李箱，要送給你柯市長，讓你打幫包用。」王世堅說，如果你心不在此，你就做個了斷打包走人，要留任市長，就心無旁鶩專心市政，要參選總統就不要牽拖，打包走人。