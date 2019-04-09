女房東張淑晶遭判刑8年餘仍不認錯　二審首開全盤否認

▲年近50歲的女房東張淑晶穿著紅色短裙到高院開庭，看到記者，隨即停步拿出口罩遮臉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因誣告多名房客，遭檢方提起公訴，一審將她判刑8年2月。案經上訴，二審高等法院9日首度開庭審理，即便一審遭重判，張淑晶二審開庭仍不認錯，全盤否認犯罪。律師也要求調閱檢方偵訊光碟，懷疑當時被騙的房客受到檢方誘導訊問。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。她低價承租新北市中永和、板橋、新莊等5間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，除對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，以月租9500元不等分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人，有媒體估計，最少超過160名房客受害。

被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應，新北地檢署因此介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她。

其中針對檢方第一波偵結起訴部分，檢方初步認定被害人高達78人，但一審新北地院認定她犯下18件誣告，3件詐欺，1件強制罪，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。

案件上訴第二審，高等法院9日首度開庭審理。張淑晶這次出庭穿著紅色短裙、拖鞋，露出雙腿。對於檢方指控的罪名，她全盤否認，辯稱她提出告訴時，並未確認房客犯下何罪？主觀上並無誣告房客的犯意，應該全部無罪。另外律師也當庭要求調閱檢方偵訊時的光碟，懷疑檢方使用誘導式訊問，讓被害房客說出不利張淑晶的供詞，羅織張淑晶罪。法院諭知候核辦。

庭訊結束後，張淑晶一派輕鬆走下法庭，原本與律師、友人有說有笑。但一看到記者拍攝，張淑晶隨即停步苦笑，從側背包中拿出口罩，遮住臉後，快步離開法院。

