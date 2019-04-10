獨／夫婦誆玉皇大帝、騎龍觀音供膜拜　判刑3年須入監

▲高等法院將基隆吳氏夫婦判刑定讞。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰、李麗華夫婦，向信徒謊稱是「玉皇大帝」及「騎龍觀音」的分靈，具有與神明溝通能力，坐在神桌上供信徒膜拜，並藉各種祭拜活動詐財，3年來騙得474萬餘元。高等法院10日依照「詐欺取財罪」，將2夫婦判刑3年定讞，「玉皇大帝」及「騎龍觀音」需發監執行。

判決指出，吳易翰對外自稱是「玉皇大帝」、「地藏王」、「無極至尊」；李麗華則稱是「騎龍觀音」、「昇龍觀音」、「虛空地母」等神明之載體、分靈，具以「天語」與神明溝通及為神明代言、行事之能力。並藉此吸引信徒，還坐在神桌上供信徒膜拜。

而檢方認為，由於前來求問的信徒早有生活、身體或經濟上不順利及失意，內心無助致判斷能力降低，且相信靈異鬼神說法，容易受到影響的弱點。2夫婦竟然利用信徒的弱點，利用模稜兩可的言詞加以解釋，逐步取得信徒信任。而後再以參加「祭改」、「人神統合」、「靈動班靈修」、「跑靈山」等活動，向信徒詐財。

檢方獲報後，發動偵查行動，查扣吳易翰帳戶內1200萬元存款、20只Cartier等知名名錶、37個名牌包、1台賓士汽車及大量珠寶等物品。而2夫婦遭檢察官偵訊時，檢察官當庭要求他們表演如何用「天語」與神明對話，遭到2夫婦斷然拒絕，吳男還當庭邀請檢察官「你要不要一起來修！」檢方認定2夫婦3年多來詐騙8名信徒達700餘萬元，提起公訴。

一審法院審理時，2夫婦否認犯罪，辯稱自己「辦事」已辦了20年，累積很多信眾、學生，寫的詩準不準，信徒們自己可以感受，沒有詐騙。一審法院不採信，認定5名信徒遭騙，金額達474萬餘元，將2人分別判刑3年。案經上訴，高等法院審理後，仍認定5人遭騙474萬餘元，駁回上訴，2夫婦判刑3年定讞，需發監執行。

