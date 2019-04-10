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網購1年產生8000萬個包裝箱　環保署承諾：下周約業者討論

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▲▼環保署就地方焚化廠升級整備執行情形進行專題報告，並備質詢。（圖／記者崔至雲攝）

▲立委蔣萬安指出，環保署應積極處理網購過度包裝問題。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

環保署10日就地方焚化廠升級整備執行情形進行專題報告，並備質詢。立委蔣萬安指出，他網購樂高給兒子時，小小一個樂高，卻用大箱子包，裡面還有各種不同材質的泡綿等，造成資源浪費。他認為，環保署應積極處理。環保署長張子敬表示，已排定下周找國內業者溝通，並提供相關資料給一般民眾。

對於網購包裝，環保署有「限制產品過度包裝」法規，法規中訂定包裝的體積、包裝層數、包裝材質等。但今天立法院社會福利及衛生環境委員會上，仍有不少立委認為，環保署應加強關注過度包裝問題。

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立委蔣萬安說，全台因為包裝，一年消耗8000萬個包裝箱，舉例自己網購時，常常買一個小小的玩具，卻用超大箱子包，裡面還有各種泡綿，造成資源浪費。他指出，環保署應積極處理，例如鼓勵用單一材質包裝，或是給「不過度包裝」的業者認證標章，讓消費者可以做選擇。

▲▼環保署就地方焚化廠升級整備執行情形進行專題報告，並備質詢。（圖／記者崔至雲攝）

▲環保署長張子敬下週將邀網購業者討論過度包裝問題。（圖／記者崔至雲攝）

立委黃秀芳質詢時也表示，網購過度包裝造成大量垃圾，環保署應該找業者來談，特別是大廠商如Pchome、momo購物網等應該特別要求。她舉例，美國許多網購網已規定不過度包裝，認為環保署應以顧及企業形象為由，來請業者配合。

對此，張子敬回應，減少包裝是很重要的一環，環保署已有討論，看是否鼓勵業者設計一體成形包裝，達成保護功能，甚至針對業者實施認證方向，認為也是可以討論的內容。同時他也表示，預定下週就將邀集相關國內網購業者討論過度包裝問題，同時也希望能鼓勵業者自主管理。

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關鍵字：網購,泡綿,資源,環保署,張子敬,業者,過度包裝,包裝

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