快戴口罩！空汙北漂北部淪陷　22測站拉警報達不良等級

▲午後西半部須留意光化作用使臭氧濃度升高，空汙將北漂且不易擴散。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣西部昨（8日）受境內汙染不易擴散，加上境外汙染影響持續累積造成空汙大爆發，空氣品質不良也持續到今（9日），根據環保署空氣品質監測網顯示，截至目前從北到南有22處空品測站達對敏感族群不健康橘色警示等級，尤其北部最嚴重，環署呼籲，民眾出門務必戴口罩。

環保署說明，今天環境風場為偏南風，清晨西半部風速偏弱，白天風速逐漸增強，中部以南細懸浮微粒濃度（PM2.5）可望下降，不過，竹苗以北位於下風處，汙染物易累積，午後西半部須留意光化作用使臭氧濃度升高，也就是空汙將北漂且不易擴散。

請繼續往下閱讀...

▲截至目前從北到南有22處空品測站達對敏感族群不健康橘色警示等級。（圖／環保署提供）

目前達橘色警示地區包括富貴角、淡水、林口、菜寮、三重、新莊、板橋、土城、古亭、大園、桃園、中壢、平鎮、湖口、三義、豐原、西屯、線西、斗六、台西、新港和朴子。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。