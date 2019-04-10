　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸智慧手錶監控清潔工人！　站20分鐘被提醒「努力工作」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲春節過年除夕,大年初一清潔工環衛工仍堅守崗位。（圖／視覺中國）

▲南京市暫停透過智慧手錶監控清潔工。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《英國廣播公司》揭露中國城市使用智慧手錶監控清潔工人，消息一出引發熱議。目前南京市已經暫停這種監控做法。據了解，南京街頭的清潔工人此前使用配發的智慧手錶，只要站著超過20分鐘不動，就會被提醒「努力工作」。

根據報導，南京市的清潔工人一旦閒置超過20分鐘，就會觸發中控室的警報，後者的螢幕將會顯示前者的所在位置，以及是否正在活動還是休息；當清潔工人離開指定區域或是違反其他工作規則，上級也會收到實時電話通知。

報導指稱，清潔工人不願受到智慧手錶監控，微博上也有數萬人討論這種做法，甚至還被拿來與動物的電子手環作比較。有清潔工質疑，看到垃圾自然會去清潔，但如果道路是乾淨的「為何還要到處奔波？」不過也有清潔工認為，智慧手錶「只會影響懶惰的人」。

值得留意的是，南京並非唯一採取上述做法的中國城市，包括成都、杭州、廣州等地也讓清潔工人配戴類似裝置。根據《環球時報》說法，中國在監控識別科技方面領先全球，近年來率先將此類技術用於相關領域，例如透過臉部辨識技術讓民眾領錢、在機場辦理手續等，雖然技術的主要目的「是改善社會安全」，但卻「面臨過度使用的批評」。

ET快訊
學生妹上課穿網襪狂曬「蛇腰翹臀背殺照」！側臉曝光網傻了
200億白富美起底！戀愛10年嫁老實男　「粗獷婚攝」介入2年
不吃身旁小魚！他懷疑「海生館鯊魚吃素」網神解專業真相
2019台北米其林完整名單出爐！「頤宮」續拿三星　

關鍵字：智慧手錶,人工智慧,AI,監控,清潔工,南京,大陸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

殲11戰機飛越台海中線　國台辦：年度訓練計畫

台灣關係法40年　陸學者：中方將解決美對台軍售「巨大漏洞」

李克強會比利時總理米歇爾　盼推動中比合作夥伴關係

牛銘實：台灣民眾認兩岸「終將走向統一」　近年逐漸升高

手扶梯禁止左行右立！上海地鐵列8規定　網淚奔：只能提早出門了

國台辦：絕不允許任何人一邊在大陸賺錢　一邊破壞兩岸關係

小小模特妹拍照！下秒被親媽「猛踢一腳」...網：賺錢工具嗎

借鏡香港「一國兩制」　滬港學者兩岸關係研討會熱議

講台獨是捍衛中華民國！　國台辦回應賴清德

比10歲弟大得多的哥幾歲？陸小學題目讓家長老師戰翻

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

手扶梯禁止左行右立！上海地鐵列8規定　網淚奔：只能提早出門了

國台辦：絕不允許任何人一邊在大陸賺錢　一邊破壞兩岸關係

小小模特妹拍照！下秒被親媽「猛踢一腳」...網：賺錢工具嗎

借鏡香港「一國兩制」　滬港學者兩岸關係研討會熱議

講台獨是捍衛中華民國！　國台辦回應賴清德

比10歲弟大得多的哥幾歲？陸小學題目讓家長老師戰翻

蔡英文下令驅離越線共機　國台辦：想都不要想！

106歲老阿嬤慘摔「頭潰爛露白骨」　兒「不嚴重」拒送醫

回禽獸論　國台辦：民進黨當局干擾兩岸交流，眼裡沒有民生疾苦

國台辦駁「禽獸說」：民進黨眼裡沒有民生疾苦

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭還是幫他說話

手扶梯禁止左行右立！上海地鐵列8規定　網淚奔：只能提早出門了

3位大咖名人認為找到這些特點　女人就會散發自然美

樂生門柱遭拆！院民悲如手遭截、心插刀　衛福部協調「工程後重置」

自助餐超強菜色！網曝驚人功效「吃了多撐半小時」　大家還是母湯

國台辦：絕不允許任何人一邊在大陸賺錢　一邊破壞兩岸關係

卡哇伊櫻花妹哭哭跑警所　女警「口尼基挖」讓她笑開了

十銓第1季營收達16.92億元　攀九年歷史新高

抗議萬華公宅不公　日祥里民：說好的保留30趴呢？

保費列舉扣除　民眾報稅最為常見的4大地雷

大陸熱門新聞

醉男1485元買彩券　中了48..

千人排IKEA　Off-Whi..

床的世界、和成研發長照產品登陸

女學生上課拍「炫腰背影照」！

駕駛囂張點菸！加油站員工「滅火..

肉肉女半裸試衣！警立刻派出催淚..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

台灣關係法40年　陸反美對台軍..

參加潛水課！虎鯊突來咬下　她瞬..

高溫30降到14度！南京暴雨白..

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶..

7歲童摔倒！10公分鋼筋「刺穿..

更多熱門

相關新聞

虛擬貨幣挖礦列大陸「立即淘汰」產業

比特幣在經歷2018年的低迷之後，終於在近日重回5000美元關卡，但近期大陸國家發改委頒發了一項指導目錄，將淘汰涉及鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別的產業活動，其中「虛擬貨幣挖礦活動」也被列在淘汰產業中，而且還必須「立即淘汰」。

佔中定罪　陸委會：兩制危險本質

內蒙流感現蹤　陸委會發旅遊警示

蘋果挖角GAN之父為哪樁？

暴雨襲來！「櫻花龍捲風」驚豔網

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 地震 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

手機永遠靜音的4大星座！

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面