陸智慧手錶監控清潔工人！　站20分鐘被提醒「努力工作」

▲南京市暫停透過智慧手錶監控清潔工。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

《英國廣播公司》揭露中國城市使用智慧手錶監控清潔工人，消息一出引發熱議。目前南京市已經暫停這種監控做法。據了解，南京街頭的清潔工人此前使用配發的智慧手錶，只要站著超過20分鐘不動，就會被提醒「努力工作」。

根據報導，南京市的清潔工人一旦閒置超過20分鐘，就會觸發中控室的警報，後者的螢幕將會顯示前者的所在位置，以及是否正在活動還是休息；當清潔工人離開指定區域或是違反其他工作規則，上級也會收到實時電話通知。

報導指稱，清潔工人不願受到智慧手錶監控，微博上也有數萬人討論這種做法，甚至還被拿來與動物的電子手環作比較。有清潔工質疑，看到垃圾自然會去清潔，但如果道路是乾淨的「為何還要到處奔波？」不過也有清潔工認為，智慧手錶「只會影響懶惰的人」。

值得留意的是，南京並非唯一採取上述做法的中國城市，包括成都、杭州、廣州等地也讓清潔工人配戴類似裝置。根據《環球時報》說法，中國在監控識別科技方面領先全球，近年來率先將此類技術用於相關領域，例如透過臉部辨識技術讓民眾領錢、在機場辦理手續等，雖然技術的主要目的「是改善社會安全」，但卻「面臨過度使用的批評」。