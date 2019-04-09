內蒙古H7N9流感現蹤　陸委會發布黃色旅遊警示

▲大陸內蒙古爆發流感疫情，陸委會提發布旅遊警示。圖為示意圖。（圖／視覺中國)

記者陳政錄／台北報導

赴陸旅遊要當心流感疫情！鑒於近日發現大陸內蒙古自治區出現H7N9流感病例，大陸委員會9日依照生福利部疾病管制署決定，即日起提升大陸內蒙古自治區列入黃色旅遊警示區域。

陸委會提醒，民眾赴陸旅遊應特別注意安全，加強自我健康照護並保持警覺。

陸委會指出，疾管署4月9日針對中國大陸內蒙古自治區近期發現H7N9流感病例，已將該區旅遊疫情建議提升至第二級：警示。目前中國大陸（不含港澳）旅遊疫情建議列為第二級：警示（Alert）區域為內蒙古自治區、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省等9地；其餘省市則列為第一級：注意（Watch）。

▲日前傳出內蒙古一男子染H7N9禽流感。（圖／新華社）

陸委會提醒，國人赴陸應注意自我健康照護，禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。