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打造下一個「one more thing」？蘋果挖角GAN之父為哪樁

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▲▼蘋果。（圖／路透）

▲蘋果近日成功從Google人工智慧領域招攬「GAN之父」Ian Goodfellow。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

蘋果近日成功從Google人工智慧領域招攬「GAN之父」Ian Goodfellow，成為蘋果機器學習相關計劃的負責人。目前尚無法得知Goodfellow加入蘋果將負責哪塊業務，不過可以確定的是，Goodfellow的加入將與蘋果下一個「one more thing」有著密不可分的關係。

Goodfellow從Google離職加入蘋果，這一變動意味著蘋果未來將更加重視機器學習技術，有了如此重磅的大人物加盟，令外界紛紛猜想，是否與蘋果下一個重大計畫有關。Goodfellow他上周更新了自己的LinkedIn狀態，一方面證實了自己換了新東家，另一方面也透露自己目前是蘋果的「特別項目團隊的機器學習負責人」。而這個「特別項目」又是什麼？以下為科技網站the Next Web的猜測：

第一種可能：自動駕駛

目前最保險的猜測是，Goodfellow將幫助蘋果打造更好的自動駕駛服務。蘋果的自駕車計畫「Project Titan」應該還在開發，但蘋果目前應該是無需Goodfellow來完成該計畫。所以可以大膽地猜測，蘋果是否已在開發下一代自駕車？

而這個「自駕車」可能不是像特斯拉那樣的自動駕駛系統，而是像蝙蝠俠劇情裡的座駕，能「招之即來」的下一代自駕車。首先，從Goodfellow的專業來看，他非常適合來開發這種更像「僕人」而非「工具」的自駕車。其次，從蘋果最新專利、「特別項目部門」的人事異動及Goodfellow的加入來看，Goodfellow可能就是那個將「Project Titan」從測試階段引領至實施階段的關鍵人物。

外界猜測，蘋果將於2020年至2025年間揭開這個「自駕車界的iPhone」的面紗。目前的普遍共識似乎是將「Project Titan」視為一種共享服務，涉及所在城市範圍內的自駕車網絡，蘋果客戶可能可以便宜的價格叫車（因無須支付駕駛工資）。它的價格可能較Uber或Lyft更便宜，且相關服務能更安全地整合至蘋果設備中。

第二種可能：AR／VR

蘋果有時特別喜歡出乎人意料，如當初AirPods的出現就是一個例子。也許像蝙蝠俠坐駕那樣「招之即來」自駕車，作為「one more thing」可能太過鮮明、沒有新意，那Goodfellow的任務可能落在其他項目上，如AR／VR業務。

AR可說是近來蘋果的一個重要發展領域之一，Goodfellow的GAN及其他專業技術無疑會幫助蘋果打造更好的AR體驗。蘋果未來是否會推出Apple Glasses或其他頭戴式設備來增強AR硬體體驗目前尚無法得知，不過至少在一定程度上，我們可以猜測AR將是蘋果的下一個大事件之一。

其他可能：Apple Watch或鏡頭

Apple Watch是「特別項目團隊」所開發的另一款產品，Goodfellow在深度學習方面的研究成果可以幫助Apple Watch開發更多健康及保健相關的功能。另外，Goodfellow的加入可能為iPhone攝影功能帶來突破性進展。iPhone目前正與Google Pixel等旗艦機手機角逐「最佳攝影功能」的桂冠，Goodfellow的GAN模型可能會為iPhone攝影功能的演算法帶來革命性的突破。

無論上述哪種猜測成為現實，可以肯定的是，Goodfellow加入蘋果這件事都將為蘋果，甚至是整個業界帶來不小的改變。

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關鍵字：GAN,Ian Goodfellow,AI,人工智慧,蘋果

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