台灣關係法40年　陸學者：中方將解決美對台軍售「巨大漏洞」

▲美國眾議院明定美國應依法對台軍售。（圖／翻攝自Mac Thornberry臉書）

記者陳政錄／台北報導

台灣關係法正式簽署今天滿40周年，自台美斷交以來，一直扮演著維持雙方關係的要角，其中美國對台軍售的內容更一直讓陸方如鯁在喉。面對今年美中台三方關係更加複雜，有大陸學者認為，台美關係必然不會如民進黨政府所想的那麼樂觀，陸方也不會坐視美國持續對台軍售。

1979年台美斷交、中美建交後，台灣關係法在同年4月10日由時任美國總統卡特簽署，追溯自1月1日生效，維持台美在非外交關係下的互動，後包括對台軍售內容、美中三公報、美方的「一個中國政策」等，均對美中台三方關係影響深遠。

▲上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯。（圖／記者陳政錄攝）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪指出，中美建交後，美國廢止台美共同防禦條約，並調整對台關係，簽署了台灣關係法，「實際上是一個降格的法」，美方也明確說明一中原則。因此，面對台美有聲音傳出希望在40周年雙方關係更進一步，他抱持保留態度。

但包承柯也坦言，台灣關係法中，對陸方立場而言，的確存在著「美國對台軍售」等巨大漏洞，成為美方一直一來屢屢在中美角力中，打出「台灣牌」原因。

不過，包承柯認為，觀察後續中美正式簽訂全稱為《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》的《八一七公報》，而所謂的「對台六項保證」並非美方正式文件，可看出到目前為止，除1990年代初期中美關係因蘇聯解體出現變數，以及其他零星變化，在公開的政策主軸上，仍是依循中美三個公報下的台灣關係法在走。

在此之下，包承柯認為，雖中美當前在多個領域有所分歧，於貿易領域正在進行磋商，但由於當前「穩定的因素較多」，中美也不太可能出現巨大變革，顯然台美關係要在今年有更進一步進展的可能性很低。

他舉去年通過的《台灣旅行法》，至今未有實際案例發生，以及3月有美國國會議員提出，未有進一步訊息的《台灣保證法》為例，甚至是蔡英文出訪友邦時在夏威夷提到要向美購買軍等武，這些議題「只是風，沒有雨」，因為一方面美方不會明確表態，陸方也會因觸及底線，出現交涉。

所以包承柯認為，若民進黨希望藉由操弄台美關係、台灣關係法等議題獲取政治利益，不只期盼美方保台可能是過度理想化，還可能激起陸方的反制，包括進一步致力解決美國對台軍售，這項中方認為侵犯主權的問題點，也會使兩岸關係更複雜化。