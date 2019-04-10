放屁狂憋...循環後「從嘴巴跑出來」噁爆！長期忍住導致腸穿孔

▲屁憋著不放，下場比被聞到還慘。（圖／記者嚴云岑攝）

記者錢玉紘／綜合報導

放屁是讓許多人感到尷尬的事情，但是憋著不放下場可能更糟。澳洲紐卡斯爾大學（University of Newcastle）的一項研究指出，如果憋著不放屁的話，最後很可能會從嘴巴裡跑出來，甚至導致腸道發炎等疾病，因此讓屁找到正確出口離開身體，才是比較健康的方法。

紐卡斯爾大學的營養學教授柯林斯（Clare Collins）近期的一項研究中指出，如果憋住屁不放的話，會導致腹脹（abdominal distension），「接著有的氣體就會重新循環到呼吸系統中，最後從你的口腔裡跑出來」。除此之外，若是憋著太久，會讓氣體一直累積在腸道裡面，最後可能會變成無法控制的屁。



柯林斯還提到，除了感到不舒服之外，一直憋屁還可能導致「憩室炎」（diverticulitis），這是一種大腸腸壁上憩室發炎的疾病，症狀包括腹痛、腹瀉、便祕等等，嚴重的時候會導致腸穿孔、糞便外滲，這種疾病在歐美地區較為常見。

柯林斯表示，這些研究都還需要再進一步確認，因為有關屁的研究並不容易進行，主要是難以找到願意協助的測試者。近期的一項研究則顯示，一般人在24小時內大約會放屁8次，通常吃完一頓大餐後次數會增加，晚上則會比較少，另外，腸道內產生的氣體來有多種來源，可能是食物消化分解時產生氣體，也可能因為吞下空氣所產生的。

至於屁會有臭味是由含硫氣體引起的，另外，在搭機的時候，由於機艙內氣壓比地面低，氣體膨脹，也會讓某些人產生脹氣感，因此更容易放屁。柯林斯建議，雖然放屁真的讓人感到尷尬，但是真的想放的話，不妨找間廁所，或是乾脆直接放出來，以免對身體造成傷害。