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前座同學「狂放臭屁2小時」！考生瞬間斷線：腦袋空白…衣服吸滿屁味

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圖／達志／示意圖）

▲考試時，前方考生一直狂放屁。（圖／達志／示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

香港中學文憑考試（DSE）近日展開考試，然而4月6日有一位考生因為太緊張，竟然連放了2小時的臭屁，屁味像是「伴隨綠袖子music」不斷飄過來，害得坐在後座的學生不斷吸到「芬多精」，腦袋瞬間一片空白，衣服上還有屁味，還影響考試成績。

這名網友在連登討論區以「【考DSE】前面條友放屁放足2個鐘」為題發文表示，這堂考試的科目是英文聽寫，考試開始之前一切都正常，然而從鈴聲響開始，坐在他前座的考生就不斷放屁，屁味貫穿教室、「伴隨綠袖子music」不斷飄過來，讓他必須要閉氣應付。

然而，這股臭屁並不是一次而已，對方竟然沒有停止放屁！原PO說，後面更來了幾波超臭的屁味，讓他英文聽力聽到一半，吸到「芬多精」就斷線、腦袋一片空白，導致有2題問題聽不到答案。

聽力考試結束，剩下的75分鐘，前方「屁王」仍不停放臭屁，光是要答題就整整聞屁聞了2個小時，就連他的衣服都沾滿了屁味，數小時後還是感覺到屁味留存，讓他炮轟放屁的考生根本就沒有公德心，害他邊考試邊閉氣。

文章一出，網友們笑爆紛紛留言表示：「新擾敵招式」、「就像有人成天咳嗽一樣吵人」。也有網友建議「其實可以申請換位置」。不過也有網友分享，「放屁還好啦，至少可以閉氣，因為上次還遇到旁邊大廈裝修，十分吵雜」、「注意力集中就不會被外來因素影響」、「注意集中就是關鍵」、「上次也遇到有人疑似拉屎在褲子上」。

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關鍵字：考試,放屁,粵港澳要聞

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