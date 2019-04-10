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網紅挑戰「一周吃1萬元」：沒想到花錢吃東西這麼困難！　溫暖結局獲讚爆

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記者陳俊宏／綜合報導

不少人會挑戰「幾元過幾天」，通常都得縮衣節食才能達成。但網紅YouTuber「綠眼鏡Punk」反其道而行，他推出一周吃一萬元的《x綠企劃》，他表示，「貧窮限制了我們的想像力？其實不比100元吃一周簡單 」，結果溫暖結局讓網友大讚「這結尾做得超級好」！

綠眼鏡在影片中提到，大部人一出生都不是非常有錢，所以沒什麼機會每天都吃豪華料理，相信每個人都經歷過學生努力省錢的時期；他非常開心能拍這個計畫，因此搜尋了台北、新北的昂貴美食。他一天只吃一餐，以下為每天的美食及花費：

▼綠眼鏡吃到一片300多元的鮪魚生魚片，驚嘆「這鮪魚是我吃過最化開的」。（圖／翻攝「綠眼鏡Punk」YouTube）

請繼續往下閱讀...

網紅挑戰「一周吃一萬」：沒想花錢吃東西這麼困難！　結局獲讚爆。（圖／翻攝「綠眼鏡Punk」YouTube）

●第一天
星巴克星冰樂160元、星巴克松露蛋糕85元、烤雞500元，共花745元。

綠眼鏡說，星巴克對我來說除了買一送一才會買，可能半年喝一次而已，這輩子沒買過星巴克蛋糕，「沒想到花錢吃東西這麼困難」。

●第二天
特大杯星冰樂180元、藏壽司740元，共920元。

●第三天
夏慕尼1199元。

綠眼鏡說，這輩子第一次吃夏慕尼。

●第四天
野人火鍋2288元（有A5和牛）。

●第五天
靜岡勝政炸豬排1078元。

●第六天
鮨壽司2800元。

●第七天
捐1000元給家扶基金會幫忙小孩。

▼綠眼鏡最後一天把剩下的1000元捐給家扶。（圖／翻攝「綠眼鏡Punk」YouTube）

網紅挑戰「一周吃一萬」：沒想花錢吃東西這麼困難！　結局獲讚爆。（圖／翻攝「綠眼鏡Punk」YouTube）

綠眼鏡一周花完一萬元吃美食，他說，最後一天剩1000元，畢竟網友願意看他的影片有廣告費，取之社會、用之社會，所以選擇捐給家扶基金會。

對此，許多網友大讚，「綠眼鏡這個結尾做得超級好！取之於社會，用之於社會！辛苦您囉！繼續加油」、「很有愛心」、「最後一天很讚，講得很好」。

綠眼鏡也留言說，「我很喜歡這個結局，本來有在想要買便當到北車給流浪漢吃，但拍攝當天找不到另外一個朋友幫我掌鏡，會有點不好拍，所以選擇了這樣的方法！我現在的能力還很微小，但取之於社會，用之於社會，我會持續下去的。」

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關鍵字：綠眼鏡,家扶

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