長榮空服員4訴求談不攏！17日再談　長榮曝航班超時比例僅0.14%

▲長榮航空與空服員二次勞資調解未果，雙方於4月17日再進行第三次調解。（圖／示意圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空9日與桃園市空服員職業工會因工時、薪資福利、管理事項改善等12項訴求進行勞資爭議調解，其中有6項與薪資福利相關，5項與公司管理權相關，1項為違約罰則。但經過4.5小時的調解會議，最終雙方仍未達成共識，並決定於4月17日在桃園市勞動局進行第三次調解。



長榮航空勞資雙方今日主要針對「調高外站津貼、非會員不得比照適用」、「改善過勞航班」、「讓工會參與懲處會員的決策機制」以及「增設勞工董事，由基層員工中選舉推派之」等4大訴求進行調解。桃園市空服員職業工會指出，在這次調解會議，長榮航空提出的對案，離改善瀕臨超時航班還有非常大的距離，另外，在調高外站津貼部分，長榮只願提出「安全服勤津貼」，針對2200-0730起飛的紅眼航班、極早航班給予500元津貼，調幅比例背離基層期望。

至於在禁搭便車條款部分，工會表示，長榮航空對於工會一再退讓的方案不願給出明確答覆，但由於公司同意針對「工會本身給予差異化的福利措施」，並允諾一個禮拜內給出對案，因此，工會給公司最後一次機會，將於4月17日第三次調解討論。工會強調，禁搭便車條款絕無放棄可能，第三次調解成立與不成立，取決於該條款是否有成立的可能。若再度調解不成立，後續不排除發起罷工行動。

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▲長榮航空呼籲工會回談判桌尋求共識，才是勞資雙贏。（圖／長榮航空提供）

對於今日調解，長榮航空也做出回應，長榮航空強調，空服員派遣均符合民用航空法、航空器飛航作業管理規則（AOR）、勞動基準法等相關規範，每月平均飛時為75小時，每月平均工時（包含飛時、外站休時、公司待命、上課受訓等時數均計入）則為120小時，遠低於每30天不得超過230小時的法規上限。

部分區域航線的航班，偶因突發事件如天候、軍演、機場流量管制、機械故障…等因素超時，但占比僅所有航班一年總飛航班次的0.1%~0.3%，機率極低。即便如此，長榮航空仍然積極思考如何杜絕單一航班超時的發生，因此針對幾條較易遇到突發事件的航班，視其個別狀況予以優化派遣，超時次數已經逐年降低。

其中，工會認為較為辛勞的桃園-金邊航班，今年3月已開始試行改採「專飛方式」派遣，即空服員連續一個月只飛桃園-金邊航線，此方案為一個月內只要上班10天，其餘20天可以休假，或可以再自行申請搭配歐、美長程航班、區域過夜班，此派遣方式吸引空服員踴躍報名，原每月只需要18人，但是報名者卻超過200名，報名人數超過需求的10倍。

▲長榮航空分析航班超時原因，並指出去年有99.86%航班未超時。（圖／長榮航空提供）

除上述優化派遣，今日調解會上，長榮再釋善意：

1.​儘管台灣各航桃園-東京航班皆採當日來回派遣模式，長榮航空仍願意傾聽工會意見，針對桃園-東京BR198航班，於今年7月比照金邊改採自願報名月休20日的專飛方案，並且同意於2019年冬季班表試行BR198航班安排於外站住宿。

2.​桃園-瀋陽航線在冬季班表也將會改採派遣兩組空服員輪流值勤的優化方案。



航班改善方式

1.桃園－金邊

專飛班(一個月上班10天，休20天)

2.桃園－東京BR198

專飛班(預計7月實施)、冬季班表試行過夜

3.桃園－瀋陽航線

冬季兩組輪值 (預計2019冬季班表開始)

4.桃園－北京

8月雨季改為過夜 (2018年已實施)

5.高雄－東京

冬季班表過夜 (2018年已實施)

▲長榮航空指出，長榮空服員停留外站的餐費、雜費已優於一般國際行情。（圖／記者林敬旻攝）



針對工會提出比照華航日支費每小時5美金訴求，長榮航空再次強調，兩家公司日支費計算原則、外站飯店（早餐）及外站停留時間皆不同，且相較於業界提供給空服員停留外站的餐費、雜費，已優於一般國際行情，換算下來空服員平均每頓餐費約NT$1,600~2,000，每月平均支領超過NT$20,000，是否不敷使用可受公評，如果有日支費不足夠補貼其用餐的航點，長榮航空也願意和桃空職工個別討論。



在整體薪酬待遇上，長榮近五年連續平均每年調薪2,000元／月，2019年調薪3,000~4,000／月，並且連續四年發放4個月的年終獎金以及員工紅利，單就過去幾年每年的薪資調整幅度，已明顯超過同業水準，且在班型派遣上，長榮航空歐美航線至少4天班起跳，提供組員有餘裕的休息時間，若將整體年收入折算為日支費後，長榮航空與華航空服員差距不大。

▲長榮航空指出，會持開放態度，希望與工會進行協商。（圖／長榮航空提供）

至於工會堅持禁搭便車，要求工會會員的差異化，長榮航空對此實難認同。長榮航空認為每一趟完美的航程，無論是飛航安全、服務品質，都需要全體從業人員齊心努力、合作才能完成。桃空職工提出強化飛安訴求及疲勞控管，卻又訴求此一條件需因工會成員身分與否而給予，不僅訴求彼此矛盾讓公司難以接受，且差別待遇的結果，更違背「客艙資源管理CRM」原則，不但機上服務有打折的疑慮，更直接埋下危害飛航安全的潛在危機，長榮航空無法認同差別待遇，更堅持捍衛飛安絕不妥協的鐵律。

但是，長榮與工會維持良好互動及共創勞資和諧氛圍，公司考慮針對工會組織本身（非針對會員）提供福利項目進行研議，有關福利項目實質內容，長榮航空持開放態度，希望與工會進行協商。