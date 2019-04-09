長榮空服員爭12項訴求！二次勞資調解登場　長榮備好對案了

▲長榮航空表示，針對空服員提出的訴求，以準備好多項對案，盼二次調解有進展。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空9日早上9:30在桃園市勞工育樂中心，與桃園市空服員職業工會因工時、工資、管理事項改善等12項訴求進行第二次勞資爭議調解。12項訴求中有6項與薪資福利相關，5項與公司管理權相關，1項為違約罰則，長榮航空表示，已針對桃空職工希望優先討論的提高日支費（外站津貼）、改善工會認為較辛勞航班、調整懲戒申覆制度、增加勞工董事等議題準備多項對案，希望今天的調解能夠有所進展，共創勞資雙贏。



長榮航空表示，近年來穩定成長並有盈餘，照顧員工也不遺餘力，近五年連續平均每年調薪2,000元/月，2019年調薪更達3,000~4,000/月，並且連續四年發放4個月的年終獎金以及上萬元的員工紅利。單就過去幾年每年的薪資調整幅度，已明顯超過同業水準，加上長榮對於日支費的計算方式較優，且在外站皆提供免費早餐，因此長榮空服員的年收入實與友航差距不大，相信大部分員工也認同公司這種「持續獲利，並持續漸進提昇所有員工勞動條件」的方式。

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▲長榮航空指出，單就過去幾年，空服員每年的薪資調整幅度，已明顯超過同業水準。（圖／記者林敬旻攝）



長榮航空指出，提升空服員勞動條件是長榮航空與桃空職工的共同目標，長榮航空與桃空職工自2017年4月開始進行團體協約協商，在過去的20次協商當中，長榮航空本著誠信協商的原則，在可行、合理的原則下，均提出對案，也在每次會議後，無論是否有達到共識，都有發布新聞稿讓社會大眾明瞭協商的進度及內容，然遺憾工會於去年11月29日片面宣布中斷團體協約協商會議。



縱使團體協約協商被迫中斷，長榮航空強調，仍本著照顧空服員的原則，對於每月保障飛行時數60小時、改善部分較為辛勞航班等合理要求，均已經陸續實施。