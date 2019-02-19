宜蘭市五穀廟元宵「鞭春牛」　該收心上工了

▲蘭宜市公所19日在五穀廟舉行宜蘭市鞭春牛暨恭送春牛復職祈福慶典活動，也代表民眾該收心上工了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

元宵節在古代社會中具有春節假期結束的意義，過完元宵節代表年假也正式結束，每個人又得回到自己的工作崗位努力工作，宜蘭市公所在19日元宵節當天，於五穀廟舉行鞭春牛暨恭送春牛復職祈福慶典活動，也代表民眾該收心上工了。

宜蘭市公所表示，「鞭春牛」是過去農業時期於立春時舉辦的一項活動，象徵春天來臨，告知農民必須準備春耕了；牛隻經過冬天休息後，藉此鞭策牠該開始耕作。

宜蘭縣「迎春牛及鞭春牛遊街」的儀式最早起於清咸豐8年，由當時的通判（相當於今日的縣長）白富謙，在噶瑪蘭五圍的先農社稷神祇壇（今宜蘭市五榖廟）創辦。從農曆正月初一起，即安排摸春牛活動；至十五元宵，再由通判主持祭拜神農儀式，並脫靴至廟前的農田下田耕犁，最後再鞭打「春牛」3下，象徵新年已來，農民及春牛應開始春耕，各行各業都要回到崗位工作。

而廟宇最後會將「春牛」焚燒，民眾再把燒化後的灰燼帶回，灑到自家的農田、花園或菜圃上，祈求五穀豐收。

宜蘭市長江聰淵表示，鞭春牛系列活動獲得民眾熱烈的迴響，會將這地方特有的元宵活動繼續辦理下去，這次的鞭春牛活動相當成功，也代表今年有個美好的開始外，也祈祝上天保佑這片土地的人們都能平安順興。

此外，元宵節在古代社會中具有春節假期結束的意義，過完元宵節代表年假也正式結束，將率領市公所全體繼續為各位人民頭家服務、打拼。