▲▼清明掃墓貼心服務，宜蘭市第二公墓除草完工，清明節當天另有多項便民服務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

即將到了一年一度清明掃墓時間，宜蘭市第二公墓位處於礁溪山區，地處偏遠且幅員遼闊易生雜草，為了提供民眾舒適的掃墓環境，宜蘭市公所提早於2月份開始進行全墓區除草工程，預計將於15日提前完成全墓區除草工程，讓清明前夕提前返鄉掃墓的民眾都可以輕鬆的掃墓祭祖。同時清明節當天另有多項便民服務。

宜蘭市公所提醒返鄉掃墓民眾，宜蘭市第二公墓位於礁溪鄉山區，幅員遼闊，山路狹小，往年大量掃墓的車潮、人潮湧入，會車困難造成交通瓶頸。有鑑於此，該所除提早完成除草，讓民眾可提早掃墓外，也於清明節當日延續墓區內免費巡迴接駁公車服務，並借用堤防旁空地作為民眾臨時停車場，希望民眾能多加利用，減緩交通壓力，除此外也提供下列各項便民服務：

臨時停車場：清明節當日，持續借用第一河川局轄管小礁溪河川堤防旁空地作為民眾臨時停車場，並擴大場地，可停放至100部車。

墓區內巡迴接駁車：4月5日7時至15時，接駁專車於墓區內巡迴隨招隨停，快速又便利，約每8至10分鐘一班接送掃墓民眾。民眾可將車子停放在堤防沿路旁，再搭接駁車進入墓區。

掃墓服務處：清明節當天提供簡易掃墓工具、用品免費供民眾使用（數量有限，用畢為止）。

醫療救護站：仁愛醫院派遣專業救護人員提供簡易急救藥品及救護車輛。

設置資源回收點：響應環保配合民眾將祭拜祖先的紙錢集中收集運燒化

辦理「掃墓祭祖險」，為掃墓民眾投保意外險：倘因不幸發生意外導致傷殘、死亡，為提供民眾最佳保障，辦理意外保險，最高理賠金額200萬元。

另便民服務處亦創新設立「墓政諮詢櫃台」及「以花香代替燒香」兩項服務，若民眾於掃墓期間有墓地修繕、遷徙…等相關疑問，可直接於便民服務櫃台進行諮詢，現場提供墓政資訊QR code連結「宜蘭市推動殯葬業務行政透明分辦措施」資訊，除提供本所墓政申請措施說明外，也提供本縣合法業者及納骨塔等相關資訊，使民眾可更輕易辦理各項墓政事宜，也避免遭不法業者所欺騙。

另為鼓勵民眾減少金紙焚燒，辦理「以花香代替燒香」活動，民眾在祭拜完畢後可將紙錢帶至便民服務處（公園處）換取鮮花，除同樣可表達對先祖之思念與敬意，另可將鮮花用於家中綠美化，數量有限歡迎民眾踴躍響應。

市長江聰淵表示：第二公墓墓區幅員遼闊，全墓區面積高達22公頃，且因地處礁溪山區，人煙罕至平日維護不易容易孳生雜草，導致民眾返鄉掃墓整理較為困難。而為了讓民眾可以有一個更友善、便利的掃墓環境，市公所提前於2月份開始進行全墓區除草工程，預計15日完工，同時也進行公園處綠美化工程，讓民眾在掃墓過程中有一個休憩的空間，提醒返鄉掃墓的民眾可提前安排掃墓行程，可避免清明節前後交通壅塞。