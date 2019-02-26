敬城隍呷拜拜「席開500桌」　大家作伙來宜蘭市

▲▼「2019宜蘭大拜拜星光音樂晚會」呷辦桌活動，宜蘭市公所於3月3日起受理訂桌（每桌2千500元）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市公所配合大拜拜廟會慶典，連續7年提供優質蘭陽風味餐，及熊讚節目表演讓市民朋友參加，廣受鄉親喜愛，2019年城隍爺聖誕當晚，即3月14日（農曆2月初8）當晚5時30分，在宜蘭市新月廣場對面204停車場暨化龍一村席開500桌，，讓大家呷辦桌、看熱鬧。市公所並於3月3日起受理訂桌（每桌2千500元）。

宜蘭市公所表示，「2019宜蘭大拜拜星光音樂晚會」呷辦桌活動，採用傳統流水席方式，來推廣宜蘭獨具特色在地農漁水產食材，共有10道佳餚，另附水果1盤、3瓶1千cc飲料及供應白飯。精美菜色分別是：一、辰紀獻藝喜迎賓。二、櫻花蝦米糕。三、宜蘭栗子西魯肉。四、清蒸石斑海上鮮。五、何首烏嗆白蝦。六、四神百菇養生湯。七、海鮮柴魚燒。八、黑胡椒肋排。九、魷魚螺肉蒜。十、原味輕乳酪。

有意訂桌的民眾，請到宜蘭市公所民政課繳納訂桌餐費並劃位登記，領取訂桌餐券。訂桌第1天特別開放3月3日星期天上午半天受理，3月3日（星期日）上午8時至12時；之後上班日自3月4日（星期一）起至3月8日（星期五）止受理訂桌事宜（上午8時至12時，下午1時30分至5時30分，預定時間前10分鐘發號碼牌），每人限訂5桌，數量有限，額滿為止。

宜蘭市長江聰淵表示，大拜拜呷辦桌活動代表著宜蘭鄉親好客大方的風俗民情，這次桌菜菜色豐富，中西合併，用料實在，每桌原本單價3千元，宜蘭市公所分攤500元，維持優惠的價格每桌2500元回饋鄉親。

再加上這次大拜拜星光音樂晚會節目安排可說是陣容堅強，星光熠熠，表演卡司有重量級金曲歌王翁立友、歌聲純樸本土一哥蔡佳麟、台語小天王許富凱、高亢甜嗓女聲吳申梅及動感多變曲風的戴梅君，大家邊呷辦桌美食一邊欣賞精彩演出，就好像參加一場大型豪華戶外餐廳秀般，有買到桌次的保證物超所值。