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10間百年老店特展！書局、餅舖、銀樓都有你我的記憶 

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▲▼ 10間百年老店特展！書局、餅舖、銀樓都有你我的記憶 （圖／文總提供）
▲文總舉辦10間百年老店特展，4月2日起至6月9日展出。（圖／文總提供，下同）

記者林育綾／台北報導

文總舉辦「2019城南有意思」首發活動，呼應總統府建築百歲生日，特別規劃了10家不同產業的百年老店特展，命名為「百年好 Hello, Good 100」，走遍全台北中南，訪問不同產業的10家老店，將於4/2至6/9展出。包括餅舖、書局、藥行、銀樓、銀行，這些橫跨數個世代的百年店家或企業都有你我的記憶。

▲▼ 10間百年老店特展！書局、餅舖、銀樓都有你我的記憶 （圖／文總提供）

展覽透過與5間新銳設計公司，跨世代演繹10間百年匠人老店的故事，經由親訪台灣不同產業的百年老店，採集具代表性的文物、影像，精選其中回憶片段，以「入席招待」、「成家立業」、「身心寄託」四大主題切入，呈現一場新舊混搭的創意，重新詮不同地域和產業，探究常民在這世紀走過的生活足跡。

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▲▼ 10間百年老店特展！書局、餅舖、銀樓都有你我的記憶 （圖／文總提供）

文總張鐵志副秘書長在今（1日）於記者會開場說到，這個特展結合傳統與創新於一身，而台灣過去100年來，經過殖民、戰爭、威權統治到現在的民主，百年間這些企業始終堅持自己的理念，以自身帶給我們一覽台灣價值的機會。

本次策展以擬人法的方式，向「百年」問好，用祝福的方式向百年交流。展覽邀請10個百年老店參展如下：三和瓦窯、左藤紙藝薪傳、有記名茶、芳茂藥房、曾濟美老香舖、鄭玉珍餅舖、瑞成書局、隆源餅行、金和貴銀樓、華南銀行，這些店家或企業走過了歷史長流，展覽以「認識歷史才能走向未來」為出發點，將老匠人的精粹手藝以嶄新的設計方式呈現。

▲▼ 來城南散步！建中➞台大醫學博物館2小時　卻是許多人的大半輩子（圖／記者林育綾攝）
▲「2019城南有意思」從4月4日至7日有一連串活動。（圖／記者林育綾攝）

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「百年好 Hello, Good 100」特展
地點：文總城南空間
地址：台北市中正區重慶南路二段15號
展覽日期：4/2-6/9 （週一休館）
展覽時間：10：00-17：00 （4/4-4/7延長開放時間至18：00）

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關鍵字：文總,中華文化總會,百年老店,城南有意思,台北旅遊

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