真實版「大家來找碴」！中正紀念堂展覽揭開真偽藝術鑑賞秘技



▲台北中正紀念堂舉辦「真偽藝術鑑賞展」，黃君璧的《雙獅威凜圖》也收錄其中。（圖／中正紀念堂提供）

記者林育綾／台北報導

台北中正紀念堂舉辦「真偽藝術鑑賞展」，公開破解藝術贗品秘訣，即日起至5月12日在管理處堂內中央通廊展出。展出內容除了教民眾如何破解真偽藝術品，現場還有「真假對照區」，宛如真實版「大家來找碴」，可以挑戰超級比一比，考考眼力猜猜哪張為真畫、假畫。

「真偽藝術鑑賞展」由華人首位藝術鑑定學博士葉國新策展，除了教民眾如何破解真偽藝術品，更透過高仿真的複製品，讓人可以近距離觀看國際級書畫真偽作品，邀請大家化身為「福爾摩斯」，掀開藝術鑑賞的神秘面紗。

葉國新為了讓大家瞭解基本鑑定知識，大方公開破解藝術真偽的秘訣，讓民眾一步步學習如何蒐集、分析藝術真偽的證據，現場並展示許多有趣的真實案例，親見現今高超的造假手段。

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例如一張于右任的書法，進了裱褙行，可以從一張變兩張，就是所謂的「揭二層」，現場將展示第一層、第二層，讓民眾親眼比較不同。還有當代利用噴墨技術的複製偽造手法，低成本、高效率、高品質，幾可亂真，不過在顯微鏡的法眼下，噴墨墨點就無所遁形了。



▲被「揭二層」的于右任作品。（圖／中正紀念堂提供）

另外還有「真假對照區」，讓民眾直接挑戰超級比一比，猜猜哪張是真畫、哪張是假畫，宛如真實版的「大家來找碴」遊戲，考考自己的眼力。

主辦單位「墨海樓國際藝術研究機構」期盼透過本次展覽，提供民眾有關藝術鑑定基本知識，進而瞭解藝術鑑定概念、西方藝術創作方法學，以及為理論基礎所建立之系統化、科學性的「繪畫／書法真偽評估表」等，藉由這些深入淺出的展覽內容，讓大家瞭解原來魔鬼藏在細節裡。

真偽藝術鑑賞展

展覽地點：中正紀念堂一樓中央通廊

展覽期間：即日起至5月12日

開放時間：上午9時至下午6時