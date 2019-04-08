博物館等級超罕見「木製保險箱」　超過150年、有提把可帶走



▲超罕見「木製保險箱」估計來自18世紀中的明治初期，至今有超過150年歷史。（圖／梁志忠提供／草鞋墩文史工作室，以下同）

記者林育綾／台北報導

一般人印象中的保險箱，都是鐵製或不鏽鋼製造，搭配旋轉密碼鎖，防火、笨重、搬不走，但你見過第一代的「木製保險箱」嗎？這個博物館收藏等級的罕見保險箱，只有正面和重要處被鐵皮覆蓋，搭配特定的鑰匙和卡榫，最上頭還有提把可以帶著走，目前被私人收藏，經南投縣文化資產協會理事長梁志忠鑑定，估計年代可追溯到18世紀中葉，有超過150年歷史，非常珍貴。

梁志忠說，這個罕見的第一代保險箱是木板製成，但正面幾乎被鐵皮包覆，而鐵皮以圓頭鐵釘固定，除了規律排列組合之外並有美化紋飾。另外在木板與木板銜接重要之處，也有鐵皮覆蓋，尤其是三塊木板的三角交接處，更是用三角T型鐵皮包覆後，再用大頭鐵釘固定。



▲現代常見保險箱是鐵或不鏽鋼製，這個是木板製成，但正面幾乎被鐵皮包覆。

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▲在銜接重要之處，也有鐵皮覆蓋，以圓頭鐵釘規律排列固定。

特別的是，現代的保險箱都是笨重、搬不走，不過這個木製保險箱上面有提把，可以在每天營業時間結束後提著帶走，以便放置在安全之處。梁志忠推測，「這個保險箱一定比日治時期更早，因為日治時期起就用鐵製的保險箱，因此它可能來自明治初期，是當時的商號使用，應有超過150年歷史！」



▲要打開這個木製保險箱也不容易，需要使用特殊的鑰匙啟動卡榫。

而要打開這個木製保險箱也不容易，需要使用特殊的鑰匙，梁志忠解釋：「木製保險箱只有一片可開啓之單門，單門一邊被鐵片以中心軸承可旋轉固定，另一邊關上時剛好固定在邊框的3個凸出鐵扣上，而鐵扣有圓孔，可以用長柱鎖來鎖住，3個鐵扣旁又有一個主鎖，這種主鎖是最早期的型制，主鎖旁有一可移動圓頭鐵鈕，只要把圓頭鐵鈕往左邊推到底即被卡榫鎖住，沒有鑰匙，門是打不開的。」

以特定鑰匙開啟卡榫後，可見到保險箱裡分成五格大小不一之抽屜，最底層的左右抽屜又設置保護鎖鎖住，是保險箱最重要的地方，也是放置貴重物品之處。



▲開啟後可見到保險箱裡分成五格大小不一之抽屜。



▲最底層的左右抽屜又設置保護鎖鎖住，是保險箱最重要的地方，也是放置貴重物品之處。

目前這個罕見珍稀的第一代木製保險箱，由台灣行善文化藝術基金會執行董事李淑娟私人收藏，當時她在古董店發現後，一眼看中並決定珍藏，也邀梁志忠鑑定，判斷它可能來自18世紀中、約明治初期。梁也說，這個保險箱已達到「博物館收藏等級」，非常珍貴罕見。

流傳超過150年依然保持完好，也不禁讓人好奇，它當初被什麼樣的人使用、曾經守護什麼樣的寶物，又經歷過什麼樣的故事。



▲這個木製保險箱歷史悠久，已達「博物館收藏等級」，也讓人不禁好奇它的故事。（圖／梁志忠提供／草鞋墩文史工作室）

▼影／「第一代木製保險箱」開箱：

