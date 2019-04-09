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行政院長蘇貞昌訪智邦科技　林智堅力薦竹科X產業園區計畫

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▲林智堅力推竹科X產業園區計劃，期待中央與地方積極合作。（圖／記者李朝煌攝）

▲林智堅力推竹科X產業園區計畫，期待中央與地方積極合作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

行政院長蘇貞昌今（9）日在新竹市長林智堅、經濟部長沈榮津、政務委員龔明鑫與竹科管理局局長王永壯等人陪同下參訪智邦科技，由智邦科技執行長黃安捷與總經理李志強對生產流程進行簡報，林智堅也特別介紹市府力推的竹科X產業園區計劃，期待中央與地方積極合作，能吸引智邦科技未來進駐；蘇貞昌也表示，希望未來竹市重要建設總圖能得到在地優質企業協助，期待「智邦幫智堅」，讓總圖具全台代表性，更特別肯定林智堅是「最用心也讓他最放心的地方首長」。

林智堅表示，新竹市擁有五所大學組成的最大人才庫，還有工研院、國家級研究中心，為了吸引更多企業投資竹是，市府與科技部、科管局積極推動竹科X，基地高達36公頃，未來打造融合藝文特區、展演中心、優質商辦的新興生活區，目前已有高通、英特爾在此設置辦公室，全球半導體微顯影設備龍頭艾斯摩爾ASML更在此設置台灣總部，林智堅市長也大力邀請智邦科技進駐，未來將總部設置在竹科X。

林智堅也肯定智邦科技不只本業具影響力、積極創新，更熱心回饋城市，過去協助市府活化鐵道藝術村，讓藝術家有個展演平台，他感謝黃安捷執行長與郭飛龍董事長，利用企業資源照顧這座城市許多弱勢與需要的人，建立最溫暖的企業文化。

「林智堅是最用心也最讓他放心的地方首長」，蘇貞昌院長盛讚，他說，新竹市正在規劃蓋一座總圖書館，希望能得到像智邦科技一樣熱心公益的在地企業大力支持，他說，期許「智邦幫智堅」，一起打造一座媲美高雄總圖的優質圖書館，讓總圖成具全台代表性的場館。

蘇貞昌提到，今年政府的目標是要讓50家企業返台投資1千億，創造1萬1千名的就業機會，他強調，「樹高萬丈，根還是在土裡，希望落葉歸根使根基茁壯」，他也溫情喊話，台灣是我們自己的國家，歡迎像智邦科技這樣愛鄉土的優質企業回來投資，政府也要更努力，台灣才會更美麗。

智邦科技為國內網通業龍頭廠商，為中美貿易戰後，第一波響應台商回流政策的企業，主要產品包括網路交換器及網通設備產品等，因應未來業務擴張需求，規劃於苗栗進行擴廠，以強化國內網通產業供應鏈，由總經理李志強引領蘇貞昌院長、林智堅市長與行政院長官參觀SMT產品生產線並介紹5G毫米波路由器及企業級高速網路(100G)交換器。。

新竹市政府產發處長吳甲天表示，新竹科學園區年營業額超過一兆，並培育出包括智邦科技、台積電、聯電、美光、南亞、旺宏、世界先進等知名公司，對台灣經濟發展貢獻良多，創造大量竹科就業人口，吸引許多人才到新竹市求學、工作、戀愛、成家，讓這座城市充滿幸福與競爭力，更造就新竹市所得高、學歷高、出生率高、平均年齡低的三高一低城市DNA。

他說，林智堅上任以來，積極規畫改善園區交通，包含打通高峰路110巷瓶頸道路，光復路號誌調整、寶山路調撥車道與經國橋智慧交通系統，此外，亦將拓寬大學路51巷、高峰路及光復路一段525巷，為讓園區持續蓬勃發展。

智邦科技公司執行長黃安捷表示，「智邦科技」於台灣就業網站大舉徵才超過百人，職缺涵蓋SMT專案工程師、生管專員、維修工程師等，「智邦科技」全力打造友善職場，企業內員工結婚給予每月津貼3千元、新手媽媽享有10個月帶薪育嬰假，是國內知名的幸福企業，後續將強化在地回饋，未來期待和新竹市政府有更多合作機會。

ET快訊
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關鍵字：蘇貞昌, 智邦科技, 竹科X

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