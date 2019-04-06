拚選舉？公股行庫人事大異動　藍委要求蘇貞昌專案報告

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

公股行庫人事大地震，牽動四大公股行庫人事調整，包括華南金董座吳當傑、第一金董座董瑞斌、彰銀董事長張明道都將下台，土銀董事長凌忠嫄則轉任彰銀；此外，四大行庫的總座也全更換。國民黨團6日召開記者會，批評公股行庫8位人事調動根本亂了套，這次換人就是民進黨為了掌控金脈，所以要換上自己人，未來將會以黨團名義提案要求閣揆蘇貞昌到立院針對本次公股銀行大搬風進行專案報告。

在行政院長蘇貞昌主導下，第一金、華南金、彰銀及土銀等4大公股行庫董事長出現大地震。因慶富案下台的合庫前董事長廖燦昌，回鍋公股金融體系第一站竟是第一金；老華銀人、現任高雄銀董事長張雲鵬則回鍋華南金，而土銀董事長凌忠源轉任彰銀，遺缺則由現任合庫總經理黃伯川升任，除張雲鵬外，其餘人事預計最快下周一（8日）交接。

曾銘宗表示，華南金控董事長吳當傑是政務官出身，非常積極協助政府施政，但是這次卻因為華南金控最大民間股東林家告御狀因而被撤換，這是行政院毫無保留的倒向財團，未來華南金控是否還能夠配合政府施政，讓人感到憂慮。

曾銘宗說，彰化銀行、台灣銀行等都是由績效相對不佳的副總升任，這不知道是甚麼道理，難道是因為特定派系推薦，所以才有這樣的調動，這不合理也不合慣例，希望政府說清楚。

立委費鴻泰表示，官股銀行董總變動有三個狀況，首先是政黨輪替，其次是任期到期董事會要換董事長，最後則是一年多前慶富案的大型弊案，才會撤換董總人事，但本次卻沒有上述三種狀況卻大幅撤換，這不合情理；據他了解過去撤換董總是由國庫署長告知，這次卻是由財政部長直接電話告知，這也是不合情理。

費鴻泰說，過去總經理人是還多是內升，這次有三間卻不是內升，狀況是非常奇怪，還都是新潮流的人馬，這讓人不得不懷疑這些人的角色，是否要影響對企業放款，像是台杉案等投資案經費多是來自公股銀行，是不是要用這樣的投資案供給特定企業，最後是否要用公股銀行經費來支應民進黨選舉。

立委賴士葆表示，本次官股董總亂派、毫無倫理，就是蘇貞昌為了選舉無所不用其極，中間還跟總統蔡英文拔河，但是蔡為了跟前閣揆賴清德拔河所以只能妥協，就像是綠營背景的董瑞斌也被調走，這就是因為派系不對。更離譜的就是廖燦昌慶富案這麼大的事情，現在還沒有真相，賴清德換掉廖、但又被蘇貞昌拉起來，未來黨團要求蘇揆到立院專案報告本次公股銀行人事調動。