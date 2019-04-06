　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚選舉？公股行庫人事大異動　藍委要求蘇貞昌專案報告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

公股行庫人事大地震，牽動四大公股行庫人事調整，包括華南金董座吳當傑、第一金董座董瑞斌、彰銀董事長張明道都將下台，土銀董事長凌忠嫄則轉任彰銀；此外，四大行庫的總座也全更換。國民黨團6日召開記者會，批評公股行庫8位人事調動根本亂了套，這次換人就是民進黨為了掌控金脈，所以要換上自己人，未來將會以黨團名義提案要求閣揆蘇貞昌到立院針對本次公股銀行大搬風進行專案報告。

在行政院長蘇貞昌主導下，第一金、華南金、彰銀及土銀等4大公股行庫董事長出現大地震。因慶富案下台的合庫前董事長廖燦昌，回鍋公股金融體系第一站竟是第一金；老華銀人、現任高雄銀董事長張雲鵬則回鍋華南金，而土銀董事長凌忠源轉任彰銀，遺缺則由現任合庫總經理黃伯川升任，除張雲鵬外，其餘人事預計最快下周一（8日）交接。

曾銘宗表示，華南金控董事長吳當傑是政務官出身，非常積極協助政府施政，但是這次卻因為華南金控最大民間股東林家告御狀因而被撤換，這是行政院毫無保留的倒向財團，未來華南金控是否還能夠配合政府施政，讓人感到憂慮。

曾銘宗說，彰化銀行、台灣銀行等都是由績效相對不佳的副總升任，這不知道是甚麼道理，難道是因為特定派系推薦，所以才有這樣的調動，這不合理也不合慣例，希望政府說清楚。

立委費鴻泰表示，官股銀行董總變動有三個狀況，首先是政黨輪替，其次是任期到期董事會要換董事長，最後則是一年多前慶富案的大型弊案，才會撤換董總人事，但本次卻沒有上述三種狀況卻大幅撤換，這不合情理；據他了解過去撤換董總是由國庫署長告知，這次卻是由財政部長直接電話告知，這也是不合情理。

費鴻泰說，過去總經理人是還多是內升，這次有三間卻不是內升，狀況是非常奇怪，還都是新潮流的人馬，這讓人不得不懷疑這些人的角色，是否要影響對企業放款，像是台杉案等投資案經費多是來自公股銀行，是不是要用這樣的投資案供給特定企業，最後是否要用公股銀行經費來支應民進黨選舉。

立委賴士葆表示，本次官股董總亂派、毫無倫理，就是蘇貞昌為了選舉無所不用其極，中間還跟總統蔡英文拔河，但是蔡為了跟前閣揆賴清德拔河所以只能妥協，就像是綠營背景的董瑞斌也被調走，這就是因為派系不對。更離譜的就是廖燦昌慶富案這麼大的事情，現在還沒有真相，賴清德換掉廖、但又被蘇貞昌拉起來，未來黨團要求蘇揆到立院專案報告本次公股銀行人事調動。

ET快訊
17歲屁孩墳墓前自拍！一路嬉鬧隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒
國1「紫爆」！國5時速僅30km　北返注意9大地雷路段
掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！曾莞婷硬起來回應了

關鍵字：國民黨團,公股,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大老虎來了？　郭台銘選2020總統有這兩種管道

「郭台銘不會出來選啦！」　朱學恒嗆：一千份雞排敢不敢賭

堅持會面不公開！　吳敦義：這樣是大庭廣眾下「作秀」

獨／封口令解禁　潘恆旭談韓國瑜參戰2020提「九字箴言」

駐華大使改名駐台大使　費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

朱辦：「吳朱會」若不公開就暫緩　黨中央願公開隨時配合

拚選舉？公股行庫人事大異動　藍委要求蘇貞昌專案報告

蔡英文談承擔　沈富雄酸：「老娘不提當年勇」

傳川普擱置對台軍售　國防部外交部均否認

暗指韓國瑜？ 柯文哲：聲量高不見得是好事

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

「郭台銘不會出來選啦！」　朱學恒嗆：一千份雞排敢不敢賭

堅持會面不公開！　吳敦義：這樣是大庭廣眾下「作秀」

獨／封口令解禁　潘恆旭談韓國瑜參戰2020提「九字箴言」

駐華大使改名駐台大使　費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

朱辦：「吳朱會」若不公開就暫緩　黨中央願公開隨時配合

拚選舉？公股行庫人事大異動　藍委要求蘇貞昌專案報告

蔡英文談承擔　沈富雄酸：「老娘不提當年勇」

傳川普擱置對台軍售　國防部外交部均否認

暗指韓國瑜？ 柯文哲：聲量高不見得是好事

政院打假新聞傷第四權？蘇貞昌：盼媒體自律

出院才5天！精神分裂女月台上隨機推人下鐵軌　移工遭地鐵撞死

王維中本季初登板投1.2局失1分　飆2K最速148公里

影／警方上追「憲兵持毒」幕後主嫌　又見未成年學生當藥頭

中職／潘威倫交手林晨樺　運彩開盤看好統一止敗

「郭台銘不會出來選啦！」　朱學恒嗆：一千份雞排敢不敢賭

搭錯地鐵巧遇「導盲犬軍團」受訓中　10隻拉拉塞滿車廂萌翻

LIFE・經典／空氣感般的攝影　日明星御用大師橫浪修信義開展

中評社：美軍進駐AIT維安「非同小可」　觸動中美最敏感神經

柯P擬調升3.6％空屋稅救東區　商仲：10％才有用

38.8萬輛！Skoda Octavia奪歐洲銷售第2名　Golf兄弟小心了

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回..

通靈少女號召抗議正名　聯合國真..

郭台銘選2020年總統　有兩種..

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

韓國瑜親自去還願　攤商：他就是..

「自由航行論」黃國昌嘲笑謝龍介..

扁嗆：不怕關最大　謝龍介：演假..

檢討鹿港敗選　馬英九：努力不足

蘇貞昌沒提問　蔡吳尷尬「跳過」

邱毅評韓國瑜：精過孫猴子！

2020「連家軍」儼然成形？　..

費鴻泰、王鴻薇互鬥「爭韓」　羅..

救東區　北市府擬課空屋者重稅

捕獲賴清德掃墓　賴：相信民主

更多熱門

相關新聞

政院打假新聞傷第四權？蘇貞昌：盼媒體自律

蔡政府將假消息、假新聞列為國安問題，行政院版《廣播電視法》修正草案已送至立法院，針對無線廣播電視，要求建立「自律」機制，但卻遭立法院法制局則認為，應將草案中「審議」修正為「備查」，以示行政院對於媒體第四權的尊重。行政院長蘇貞昌6日受訪時強調，希望媒體都能自律。

公股行庫人事為選舉？蘇貞昌：用人唯才

大陸收購台網軍　蘇貞昌批：併吞台灣意圖明顯

談蔡賴配　蘇貞昌：希望競爭者合作成最大力量

減輕爸媽負擔！蘇貞昌推四多政策

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

遊撒哈拉遇大雪　行程被取消旅行社判賠

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

通靈少女號召抗議正名　聯合國真的改了

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

4月最強桃花星座Top5

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

祖墳變垃圾場！全家掃墓一看傻眼

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面