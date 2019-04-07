大陸狂收購台網軍　羅智強：只有白痴買鐵綠粉專打綠

▲王浩宇「我是中壢人」粉專疑似大陸網軍希望開高價收購。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇日前表示有大陸公司開高價希望收購「我是中壢人」粉專，行政院長蘇貞昌6日受訪時呼籲，中國大陸要併吞台灣的意圖非常明顯，國人應注意不要受騙。對此，國民黨台北市議員羅智強7日痛批，「只有白痴，會想去買鐵綠的粉專去打綠」，認為這是一齣自導自演的白痴劇。

王浩宇日前表示，疑似大陸公司近日開高價希望收購「我是中壢人」粉專，雖然對方開出的收購價格相當具有吸引力，但「絕對」不會出售粉絲團，更不可能讓此粉絲團落入對岸網軍手裡。對此，蘇貞昌昨也痛批，「大陸要併吞台灣非常清楚」，用盡各種手段，現在看出網路是力量，甚至要用錢收買各階層的人，「製造假消息讓人民對政府產生誤會」，呼籲國人一起注意不要受騙。

對此，羅智強於臉書指出，稍稍有點大腦，或者對臉書有點了解的人都知道，「只有白痴，會想去買鐵綠的粉專去打綠」，這就和蔡英文想買羅智強粉專來為蔡英文擦脂抹粉一樣愚蠢。

羅智強表示，首先他不但不會賣粉專給蔡英文，蔡英文敢來買他的粉專，一定公開出來狠狠的修理蔡英文，「所以有人這麼白痴送上門去挨打嗎？」

羅智強認為，他的粉專之所以有影響力，是因為他監督蔡英文，若蔡英文來買他的粉專，買去了變成捧蔡英文，保證立刻大掉粉，粉專馬上就廢了，「蔡英文是要需要腦袋殘廢到什麼程度，才會想到來買羅智強的粉專？」

羅智強說，「1450們，不要裝了，什麼中國買綠粉專？這一齣自導自演的白痴劇，騙騙『一人綠，腦就X』的覺青們可以，但真的，不要出來丟人現眼了，好嗎？」