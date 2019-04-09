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【實用】2019 4月冷氣優惠10大廠全攻略　節能補助最高3千元

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▲冷氣,家電。（圖／翻攝pinterest）

▲2019冷氣早販方案總整理，快看看想要啥贈品。（圖／翻攝各品牌官網）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著更多縣市政府節能補助方案出爐，今年想換冷氣的民眾，最好從現在開始考慮了，因各地補助時間條件不一，因最新釋出的補助方案比以往要多準備證明資料，建議先從眾多機海中選出適合機種，再跟進最新政策進行，現正是「冷氣早販促銷」期間，集結台灣8大熱門品牌已開跑好禮方案，讓你賺贈品又能拿補助。

Panasonic空調4／30止
跟去年相比一樣是好禮5選1，特別是去年的膳魔師雙鍋組，改贈雙人牌湯鍋組。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

三菱重工空調4／30止
購買一對一空調，贈日本AQUA時尚鏡面烤箱；購買多聯式空調，贈日本AQUA無線直立式吸塵器。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

日本富士通空調4／30止
比起去年好禮2選1，今年加碼至3個贈品，其中IRIS直立式吸塵器為新選擇。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

奇美冷氣5／31止
也比去年多1個好禮選項，鍋具組跟鬆餅機為新贈品，另還有空汙議題最夯的空氣清淨機。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

禾聯冷氣4／30止
好禮7選1選擇最多，包括20L小烤箱、快煮壺、滴漏式咖啡機與除螨機等。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

聲寶冷氣4／30止
贈品以實用為主，將去年餐盤與保溫杯，換成燉煮壺與陶土鍋。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

三洋家電4／30止
贈品數與去年相同，將去年電鍋品項換成烤箱。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

日立冷氣4／30止
跟去年相比一樣是好禮6選1，而萬用鍋跟電熨斗是去年沒有的新贈品。

▲2019冷氣早販方案總整理。（圖／翻攝各品牌官網）

SHARP冷氣4／30止
購買夏普自動除菌離子變頻空調2018年後上市機種，享「好禮2選1」，包括SHARP吹風機 IB-GX9KT-B 或 SHARP 14吋DC扇 PJ-H14PGA。

三菱電機7／31止
購買限定機種冷氣，現折2,000元，另於5月底前購買，登錄發票及保卡再送統一超商、全聯福利中心禮券、IKEA禮物卡三選一，金額1,000元至3,000元不等。

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關鍵字：冷氣,冷氣早販,空調,優惠,Panasonic,三菱重工,節能補助,總覽

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