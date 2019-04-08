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小確幸！超商咖啡買2送2　星巴克4/9「限時4小時」買1送1

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消費中心／綜合報導

結束清明四天連假，上班族又要回到工作崗位，讓不少人感到哀傷。對此，不少業者推出飲品優惠，幫大家提振精神，好好迎接挑戰。

▲▼開工咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★ OK超商於4/8開工日推出大美式、大拿鐵買2送2好康。同時，還推出新品「玄米海鹽抹茶拿鐵」，並祭出購買兩杯可享75元優惠，單杯原價60元。

★自即日起至4月23日止，萊爾富Hi Café推出泰式奶茶新品享39元優惠（原價45元）；另購買Hi Café萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元優惠。

▲▼小7咖啡。（圖／業者提供）

★自即日起到4/9，7-ELEVEN推出任兩杯CITY CAFE和現萃茶珍珠飲品，享第二杯6折優惠。

★即日起到4/22期間，美廉社推出咖啡同價位第二杯五折優惠，另自帶環保杯可再享一元折扣。目前已有51家門市提供現煮咖啡服務。

★自4月6日到4月8日期間，全聯推出OFF COFFEE熱美式買一送一優惠，每杯售價25元，加上買1送1以及自帶杯子省3元，等於1杯咖啡最低只要11元。目前已有200多家門市提供現煮咖啡。

▲▼ 跨年咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★伯朗咖啡於4/8、4/15、4/22這三天，推出指定咖啡沖泡商品買一送一優惠；另限定杯、瓶類享單一特價，最低99元起，以及精品系列週邊商品享85折優惠等。

★自即日起至4/30，除了可以免費加入摩斯漢堡會員外，還將招待大杯冰紅茶一杯。招待券將於註冊後次月10日發放至會員訊息匣，兌換至2019/5/31止。

★星巴克於4/9這天舉辦「星光好友分享日」，當天的16：00至20：00期間內，至門市購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。該活動每人每次至多買二送二。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／取自官網）

★自即日起至4/30，憑路易莎黑卡可享世界冠軍品種巴拿馬藝伎6折優惠，原價220元、黑卡價132元。另外，新品泰晤士奶茶跟橘皮拿鐵則可享85折優惠。

★即日起到4月8日，凡購買茶湯會任一冷飲即可用半價加購「功夫紅茶一杯」。

★自4/5至5/16期間，至Mister Donut消費加購現做飲品，每杯現折10元，並可獲得一張熟客卡與集點一點。以熟客卡集點，第二杯現折15元，第三杯現折20元，集滿三個點還可獲得套餐買一送一。

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