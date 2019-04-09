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攻黑金商機　東森購物首次引進客製化咖啡豆

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東森購物DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆（圖／東森購物提供）

▲東森購物旗下電視購物與購物網引進可以自己選擇烘焙度的DISCOVER COFFEE「醇品金杯精品級咖啡豆」。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

攻黑金商機，東森購物20年來首次引進，可以自己選擇烘焙度的金杯精品咖啡豆，讓消費者探索出屬於自己咖啡品味。

東森購物表示，隨者精品咖啡的興起，現在消費者較偏好挑選自己喜歡的咖啡豆，並利用各種沖煮方式，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致，因此搶先推出DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆，嚴選1600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀。

東森購物指出，此次為20年首次引進，讓消費者可以自己選擇淺焙、中焙或深焙的烘焙度，主要是讓消費者可以找到屬於自己的咖啡，探索出屬於自己咖啡品味，而限量發售的DISCOVER COFFEE醇品金杯精品咖啡豆，是VVIP專屬的特仕版，除了與其他金杯咖啡只要求在金杯理論的理想區域，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」之外，「醇品金杯」必須嚴選哥倫比亞、印尼、巴西、衣索比亞這4個產區的生豆，再經由烘豆師獨家私藏的配豆及烘焙，精心調配呈現獨特咖啡的香醇，保證新鮮烘培、由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過英國國際咖啡師證照（City & Guilds）以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證。

東森購物旗下電視購物與購物網將引進可以自己選擇烘焙度的DISCOVER COFFEE「醇品金杯精品級咖啡豆」，電視購物將於4/9晚間19:20在第46頻道首賣。

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關鍵字：東森購物,咖啡,黑金,醇品金杯

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