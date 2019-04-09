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統獨是假議題？　港媒：統是「真議題」獨是「真問題」

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▲兩岸關係。（圖／路透社）

▲兩岸關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩此前在政論節目直言「統獨是假議題」，引發熱議。《中評社》刊登署名「束沐」作者的社評稱，黃瀞瑩的觀點「實際上也是柯文哲反覆提及的論述」，也就是「統獨是假議題但也是真問題」，這個觀點「的確值得認真思考辨析」，因為在必然統、必須統的結局下，何時統、如何統「才是兩岸同胞需要廣泛交流討論的議題」，反觀台獨對兩岸同胞福祉「有百害而無一利」。

社評說，綠營輿論針對「統獨是假議題」對黃瀞瑩發起圍剿，主要有兩個考量，首先是台獨意識形態使然，其次是對2020政權保衛戰的必然要求。有關選舉方面，社評還稱，綠營只有升高兩岸對立、將選戰主軸回歸藍綠和統獨對決，才有可能拉回流失的淺綠票源，同時扼殺柯文哲的勝選概率。

▼黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市政府副發言人學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

社評提到，從國際格局看待台灣目前不統不獨的地位，這是「中美關係現實形勢的寫照」，而島內政治勢力炒作統獨議題「純粹是出於選舉利益」，這也是柯文哲曾經表態「今後不會有兩岸關係只會有中美關係下的台灣問題」的原因。不過社評也說，柯文哲相較台灣眾多政治人物「對兩岸關係外部環境的認識還是比較理性的」，但是想要更上一層樓「僅僅對兩岸關係的實然狀態做概括是不夠的」，應該提出能夠引領民意潮流、符合歷史趨勢的目標。

社評指出，兩岸應該在九二共識的基礎上「就兩岸關係和平發展的制度性框架展開廣泛深入的民主協商」，共同探索兩制台灣方案，因為自從習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出實現和平統一的五點重要主張，習近平的論點已在台灣引發反響，從島內輿論態勢來看「共議統一成為今年一月以來日益高漲、蔚然成風的輿論主軸」。

社評強調，目前台灣的議統輿論生態多元複雜，求統期待、等統預期、被統焦慮與拒統思維「在今後一段時間將交鋒融匯、長期共存」，但在必然統、必須統的前景下「何時統、如何統將成為島內社會大眾日益關心的重要議題」。

▼柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲出席反毒英雄聯盟首部曲-Ⅰ真愛你我前進校園宣導活動記者會。（圖／記者李毓康攝）

社評話鋒一轉指稱，台獨不僅讓台灣的經濟發展困頓沉淪、閉鎖停滯，還把島內政治社會生態搞得烏煙瘴氣，更是台海和平穩定的最大威脅；台獨勢力二十多年來千方百計地推動去中國化、阻撓兩岸交流、破壞同胞感情、煽動政治對立、拉攏外力介入，還把台獨當作選舉政治提款機，更充當外部勢力抵抗中國崛起的工具，因此台灣民眾若能讓台獨勢力喪失政治舞台，兩岸關係前景必將撥雲見日。

社評總結表示，隨著2020選戰氛圍日益濃烈，民進黨及其執政者表面打統獨牌「愈加肆無忌憚」，實際上還是在玩反中仇陸的老套政治把戲，不過隨著統一大勢的日益清晰，台獨勢力出於對自身前途的畏懼以及押上外部勢力的加碼投注「必將上演最後的瘋狂」，屆時對統獨問題掀起大辯論「有助於讓更多台灣民眾看清台獨的本質與結局」，同時「也會吸引更多民眾參與到關於國家統一議程的民主協商和平等交流」。

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關鍵字：柯文哲,黃瀞瑩,兩岸關係,台海問題,民進黨,綠營,統獨議題,九二共識,一國兩制

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