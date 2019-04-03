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「來，賭命！」四川山火爆燃奪30命　隊友曝光最後遺言：這次他賭輸了

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▲四川,森林大火。（圖／翻攝自微博@中國青年報）

▲四川原始森林大火，一共奪走30條人命。（圖／翻攝自微博@中國青年報）

大陸中心／綜合報導

四川省涼山州木里縣境內海拔4000公尺的原始森林3月30日發生大火，火勢延燒數日，再加上風向驟變引發爆燃，一共奪走了30條人命，其中有27人還是上山救災的消防隊員；如今犧牲者們的「最後一條微信」陸續曝光，19歲的王姓消防員還拍下山火照，豪情壯志寫下「來，賭命！」隊友看了不住哽咽，「這一次，他賭輸了……。」

據香港《文匯報》報導，殉職的消防隊員中大多年紀相當輕，27人中就有24人是還未滿30歲的「90後」、2人是「00後」，其中還不乏才剛新婚、孩子即將出生的隊員，但一場無情的山林大火，卻讓這些丈夫、爸爸們再也回不了家。

在大火過後，犧牲消防員最後的微信朋友圈陸續曝光，內容幾乎全與救災任務有關，其中才剛新婚不久的中隊長張浩寫下，才剛享受了半個月輪一次的周末輪休，沒想到又發生火情，「在這時間點出發，又是木里，心中五味雜陳！」雖然徒步跋涉到海拔4000公尺高的原始森林路途辛苦，足足走了將近15個小時，但張浩在生命的最後仍樂觀地表示，「沿途盡是原始森林，風景美麗，很多人應該一輩子都無法領略吧！」

另名隊員蔣飛飛最後的朋友圈則相當簡短，僅留下一句「前三天連打了兩場，回來衣服泡起還沒洗呢，又通知走了！」蔣飛飛的哥哥說，弟弟上個月才發現女友懷孕，準備計畫在今年10月完婚，不料還等不及新生命降臨，就因一場大火驟離人世；蔣飛飛的父親也難過地說，上個禮拜兒子還來了通電話，要父母多多保重身體，怎麼也想不到，電話裡平凡話語卻會是最後的問候。

還有一名20歲的消防員大劉（化名）告訴當地記者，表示罹難的27名隊員中，年紀最小的王佛軍才19歲，28日晚間，王佛軍也發了一條朋友圈，附上被後的熊熊山火，豪情寫下「來，賭命！」大劉看了不住哽咽地表示，「但這一次，他賭輸了！」

▼無情山火因風力、風向驟變引發爆燃，造成救災消防員閃躲不及，共有27人殉職。（圖／翻攝自央視新聞微博）

▲四川,森林大火。（圖／翻攝自央視新聞微博）

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關鍵字：四川,森林,大火,消防員,殉職,賭命

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