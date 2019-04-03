萬人「鮮花鋪地」高喊「一路走好」送走涼山救火英雄

▲上萬縣民在地上舖鮮花，送走不幸罹難的消防員（圖／微信／川報觀察）



大陸中心／綜合報導

四川省涼山州木里縣近日發生森林大火，30名救火隊員在工作中不幸罹難。上萬縣民2日深夜在西昌殯儀館的街道上一字排開，將車隊行駛的路段鋪滿鮮花，並高喊「英雄，一路走好」，送走載有最後6名火災救援人員遺體的車隊。西昌市民宋斌表示，「昨天今天我都特地趕到這裡，來緬懷我們的英雄。」

談到火災中犧牲的英雄，涼山市民張璐拭淚，「我們今天就是來送英雄最後一程的，這次火災中有24位90後英雄犧牲，和我的女兒一樣大，一想到這裡，心裡就特別難過。」

「迎接救火英雄回家，向英烈致敬。」6人合力拉起橫幅，對遇難的火災人員致哀。市民王萍感慨，「對於撲火人員，每一次逆行都是生與死的考驗，我們不能只被逆行者保護，也要最大限度保護逆行者的安全。」

▲祭奠英雄免費擺渡車。（圖／中新社）



西昌公車司機得知此事後，便在車上貼出「祭奠英雄免費擺渡車」的字樣，給有心想要送英雄最後一程的人方便，「從下午到現在，一共開了13趟，每一趟大巴車都擠滿了前來悼念的市民。」

西昌殯儀館工作人員說，殯儀館外的樹上掛滿了白色的紙花，也有市民在館內向英雄贈花，「除了鮮花，還有不少市民贈送潔白的『哈達』和彝族的英雄結。」

西昌殯儀館辦公室主任馬祥芳表示，目前為止，殯儀館收到10萬餘朵獻給英雄的鮮花，這些鮮花整理後，會擺在英雄們的靈堂前，「這幾天有上萬市民來殯儀館追悼，我們負責收花的工作人員從昨天到現在都沒有闔眼。」

▼6人拉起致敬橫幅送走救火英雄。（圖／中新社）



四川省涼山州木里縣境內近日發生森林大火，不料3月31日因風力風向突然改變引發爆燃，導致30名救火隊員失聯；大陸應急管理部1日晚間證實，30名失聯隊員的遺體已全部尋獲，殉職人員名單如下。

▼殉職人員名單，以下同。（圖／翻攝自新浪網）





