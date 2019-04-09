肉肉女買新衣！店裡「直接裸上身」試穿　警立刻派出催淚器壓制

▲肉肉女不聽勸，警方無奈之下只好用催淚器壓制。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名肉肉女7日到服裝店買新衣，卻不進試衣間換裝，反而在店內「裸上身」試穿，更誇張的是，穿到喜歡的衣服後，還打算不付帳就直接離開。員警接獲通報後，立刻趕往現場並使用催淚噴射器，逼迫女子回到試衣間脫下新衣歸還。

綜合陸媒報導，事件發生在安徽省阜陽市「商廈時代廣場」3樓的一間服裝店，7日下午2點左右，一位郎姓女顧客瘋狂挑選喜歡的衣服，不過讓人尷尬的是，她不到試衣間換裝，反而在所有人面前裸上身，而且試了至少5套左右。郎女最後選完後，還打算不付錢就直接穿走身上的新衣，讓工作人員相當傻眼並急忙勸阻。

▼郎女最後回到更衣間脫下衣服。（圖／翻攝自微博）

不過郎女卻執意要「行竊」，工作人員只好請警方到場協助。員警在調解過程中，郎女直接說，「我身上啥都沒帶，我就是不付錢。」店員過程中持續要求郎女歸還新衣，郎女竟起身要打店員，員警多次警告無效後，便使用催淚噴射器壓制，讓肉肉女無法辯駁，並且到試衣間脫下衣服返還。

網友看完表示，「腦子有問題嗎？」、「該不會又有精神疾病」、「是不是身材給了她勇氣」、「打碼範圍比別人廣耶」、「感覺是故意挑釁」、「沒有催淚器的話，誰敢跟她打…」、「脫下新衣還要再額外賠錢吧」。