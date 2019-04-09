華為「用戶資訊」將轉至愛爾蘭子公司　資料可能歸當地政府管

▲華為4月30日起將會把用戶雲端服務內容轉移到愛爾蘭分公司。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

華為公司稍早向相關區域用戶寄出服務變更信件，當中明確說明用戶雲端服務將於2019年4月30日轉移到總部設在愛爾蘭的子公司Aspiegel Limited。華為強調，過程中相關數據不會轉移到其他系統或國家，但此次更改不包含中國大陸、日本和韓國。

華為公司向用戶發出的這封信件提到， 「由於華為集團內部的組織變革，華為移動服務（包括Cloud, Themes, ScreenMagazine和AppAdvisor）將於2019年4月30日從華為設備有限公司轉移至Aspiegel Limited。

Aspiegel Limited為華為公司全資擁有，總部設在愛爾蘭。服務變更信件中提到，此次更改將適用於以下區域：亞洲（不包含中國大陸、日本和韓國）、大洋洲、中東、非洲和拉丁美洲。

此次變更預計將於2019年4月30啟動，用戶信當中還強調，這項業務轉移不會對既有用戶權益產生任何影響。換句話說，以後這些服務將會由愛爾蘭政府管轄，而非中國政府；雖然子公司為華為全資擁有，但北京當局無法直接用法規要求愛爾蘭交出伺服器的資料，愛爾蘭政府反而有權監管這些資料。

▲華為門市。（圖／記者邱顯燁攝）