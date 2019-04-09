　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為「用戶資訊」將轉至愛爾蘭子公司　資料可能歸當地政府管

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華為,華為手機。（圖／CFP）

▲華為4月30日起將會把用戶雲端服務內容轉移到愛爾蘭分公司。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

華為公司稍早向相關區域用戶寄出服務變更信件，當中明確說明用戶雲端服務將於2019年4月30日轉移到總部設在愛爾蘭的子公司Aspiegel Limited。華為強調，過程中相關數據不會轉移到其他系統或國家，但此次更改不包含中國大陸、日本和韓國。

華為公司向用戶發出的這封信件提到， 「由於華為集團內部的組織變革，華為移動服務（包括Cloud, Themes, ScreenMagazine和AppAdvisor）將於2019年4月30日從華為設備有限公司轉移至Aspiegel Limited。

▲▼華為。（圖／CFP）

Aspiegel Limited為華為公司全資擁有，總部設在愛爾蘭。服務變更信件中提到，此次更改將適用於以下區域：亞洲（不包含中國大陸、日本和韓國）、大洋洲、中東、非洲和拉丁美洲。

此次變更預計將於2019年4月30啟動，用戶信當中還強調，這項業務轉移不會對既有用戶權益產生任何影響。換句話說，以後這些服務將會由愛爾蘭政府管轄，而非中國政府；雖然子公司為華為全資擁有，但北京當局無法直接用法規要求愛爾蘭交出伺服器的資料，愛爾蘭政府反而有權監管這些資料。

▲華為門市。（圖／記者邱顯燁攝）

▲華為門市。（圖／記者邱顯燁攝）

ET快訊
即／坐賓士一根球棒把金中玉打住院　「新店帽子男」總座身分曝光

關鍵字：華為,用戶資訊,愛爾蘭,子公司,資料,管轄,Aspiegel Limited

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為「用戶資訊」將轉至愛爾蘭子公司　資料可能歸當地政府管

中美貿易談判「劉鶴座位變了」　陸媒揭密：談了九輪才有的氛圍

習近平、李克強相繼訪歐　傳與「中美經貿談判」有關

神秘上市公司「員工免打卡、薪水自己算」　還連5年營收翻倍

河北醫院跑馬燈亮「日本萬歲」　網氣炸狂譙：取消他國籍

宜賓盈盈深V直播「戴紅領巾捕魚」　罰款千元拘留10天

李克強德媒發署名文章　盼中歐「開放合作互利共贏」

放寬城市落戶限制　發改委：隨遷子女可就近受教育

大陸阿爾金山保護區三大有蹄類動物總數穩定在10萬隻

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

華為「用戶資訊」將轉至愛爾蘭子公司　資料可能歸當地政府管

中美貿易談判「劉鶴座位變了」　陸媒揭密：談了九輪才有的氛圍

習近平、李克強相繼訪歐　傳與「中美經貿談判」有關

神秘上市公司「員工免打卡、薪水自己算」　還連5年營收翻倍

河北醫院跑馬燈亮「日本萬歲」　網氣炸狂譙：取消他國籍

宜賓盈盈深V直播「戴紅領巾捕魚」　罰款千元拘留10天

李克強德媒發署名文章　盼中歐「開放合作互利共贏」

放寬城市落戶限制　發改委：隨遷子女可就近受教育

大陸阿爾金山保護區三大有蹄類動物總數穩定在10萬隻

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

洗好澡再來！《遊戲王》美國大賽新增玩家衛生規定

大甲媽搶轎衝突！《中天》記者遭圍毆「攝影機被打爆」　警：往死裡踹耶

川普推特語錄／不管給他們看多少證據　民主黨永遠不會滿意啦

「神級美腿黑絲襪妹」西門町舉看板　「犯罪視角」網友暴動

卡達亞錦賽最後調整　陳奎儒澳洲賽110欄13秒68排亞洲第二

「腳骨全碎」祈求康復…男感動還願！走在最後伴媽祖遶境21年

華為「用戶資訊」將轉至愛爾蘭子公司　資料可能歸當地政府管

雷神公司升級「聯合精密進近著陸系統」　爭取搭載於F-35A

《良醫墨非》唯一台裔演員！　克里斯蒂娜張：好萊塢曾要我改姓

《街口》胡亦嘉爆「非法解雇」！愛評網16員工淚控訴...資深媒體人說出盲點

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

大陸熱門新聞

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶..

床的世界、和成研發長照產品登陸

清明節想爸爸！他挖開墳墓與屍骨..

掃墓回家！4歲弟耳朵遭「蜱蟲」..

少1分打10下！狠師拿掃帚爆打..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

神秘上市公司員工免打卡 營收翻..

5歲童爬鐵捲門誤觸開關遭捲亡！..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

和妻爭奪監護權　他砸死自己2子

6歲女26樓墜地　下秒自己爬起..

中美經貿談判　劉鶴座位藏亮點

更多熱門

相關新聞

大立光積極徵才　年薪15個月

由於大立光受華為迅速去化庫存及推出P30系列旗艦的激勵，徵才腳步也從沒停過，上月辦理七場校園徵才活動外，更於於北、中、南安排多場的招募說明會，希望招募更多新血。

大立光3月營收亮　開盤大漲200元

評比P30 Pro、Pixel 3夜拍功能

中美貿易角力 這裡才是主戰場

全光交換邊緣資料網路　驚豔國際

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿臉血無意識

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

李亮瑾哭慘PO照劇透《炮仔聲》！

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面