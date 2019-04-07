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外媒評比手機夜拍功能　華為P30 Pro拍照細節略勝Pixel 3

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▲▼華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

▲華為P30系列手機號稱可在極低光源底下也可輕鬆拍攝。（圖／翻攝自華為發表會直播）

科技中心／綜合報導

華為在推出P30 Pro手機後，其在DxOMark網站上的112高得分，引起來許多消費者關注，且P30系列手機在夜拍的功能上也相當令人驚艷；這讓人不免好奇，四鏡頭P30 Pro手機究竟與夜拍功能也超強大的單鏡頭Google Pixel 3相比，到底何者的表現較佳？根據9to5google網站實測後認為，P30 Pro在夜拍功能上的細節保留較Pixel 3來得更多，且畫面的降噪上也做得較出色。

華為P30系列手機在拍照功能上再度作出了許多變化，像是為了讓照片成像擁有更鮮艷的成像，華為此次特地將傳統的RGGB元件，改搭載RYYB；華為認為，RYYB的元件配置方式可提升40%進光量，使得顏色更較鮮豔、飽和。外媒認為，就是RYYB感測器讓P30 Pro手機能夠以高ISO且清晰的方式進行拍攝。

不可否認的是，單鏡頭的Google Pixel 3在夜拍的表現上已讓人相當驚艷，不過在仔細地比對首支手機所拍攝出來的照片後可以發現，P30 Pro手機在畫面降噪，以及如衣服花紋上的細節處理都比Pixel 3再細緻一些。

9to5google網站在評比兩支手機的夜拍功能後認為，P30 Pro最大的優勢在於RYYB感測器讓華為手機有了暖色調的校正，因此在細節上的攝影會出色一些；不過該網站也認為，Pixel 3手機並沒有輸給P30 Pro，確切地來說，Pixel 3手機提供的是更為穩定的成像品質，更準確地處理在各個光源下應有的色調表現。

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關鍵字：夜拍,華為,P30 Pro,Pixel 3

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