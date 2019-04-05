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中美第九輪貿易磋商　陸學者點出「這裡」才是主戰場

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▲美國總統川普（Donald Trump）加劇了美中貿易戰。（圖／路透社）

▲中美貿易戰仍未畫下休止符。（圖／路透社）

記者曾俊豪／北京報導

中美第九輪貿易磋商持續進行，大陸知名國際關係學者閻學通表示，一開始有人期待中美完成談判，改善雙方關係，但現在這種氣氛變少，因為達不達成共識都是競爭，「貿易一樣增長，只是速度快慢區別」。他以華為孟晚舟案為例，表示中國的「通訊技術」領先全球，「網路」才是美國最擔心的地方。

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通3日出席「中美戰略競爭與大國關係」講座時，針對中美之間的角力，做出上述解讀。閻學通指出，中美之間的關係和冷戰時期的美俄不同，過去的都是權力之爭，靠控制土地、控制海洋、控制政權達到目的，現在是「控制網路」—不用發動戰爭，只要通過網路和技術即可。

他表示，各國之間的競爭越來越朝「技術標準」集中，其中又以「通訊技術」為核心，因為網路已經改變生活環境，其產生的數據、數位經濟已經在各國經濟成長中扮演關鍵角色。也因此，當網路成為國家財富主要來源，而中國的通訊技術又超越美國，便意味著中國財富增長速度勢必超過美國。

▲▼華為北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

▲華為北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

閻學通指出，美國先抓孟晚舟「用非常粗魯的手段遏止中國通信技術的擴張」，再透過動員盟友抵制華為5G設備，但後繼無力，因為像是歐洲國家，原本已經用華為4G設備，若是要更換其他廠商的設備費用十分龐大，因此像英國和日本等國家的態度都逐漸軟化。

而「聯合國世界知識產權組織」3月底公布調查，2018年，華為共向該組織提交5405項專利申請，高居全球第一，而中國去年共提交53345項專利申請，換言之，光是華為提交的專利數量就佔了10%左右。

對此，閻學通認為，華為擁有全球最多的通信專利，導致美國擔心「再不防就擋不住」。之所以會拿華為「開刀」，就是因為中美在通信領域的差距縮小，他舉例，若明年大陸C919客機確定能夠商飛，肯定衝擊波音客機採購，屆時中美在此領域的競爭也會變激烈。

▲▼ 北京清華大學當代國際關係研究院院長閻學通。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京清華大學當代國際關係研究院院長閻學通。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,貿易戰,習近平,川普,華為,孟晚舟,5G,地緣政治,閻學通,北京,特派現場

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