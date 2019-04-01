　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台人發表「全光交換邊緣資料中心網路系統」　驚豔國際IT廠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台人發表「全光交換邊緣資料中心網路系統」　驚豔國際IT廠。（圖／交大提供）

▲交大教授交大楊啟瑞教授、伯隆教授與台達電合作，發表全世界第一套結合智慧控制的「全光交換邊緣資料中心網路系統」。（圖／交大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國立交通大學資訊工程系楊啟瑞教授、電機工程系田伯隆教授與台達電子產學合作研發團隊獲邀參與三月在美國聖地牙哥及聖荷西舉行的光纖通訊博覽及研討會IEEE/OSA Optical Fiber Conference，OFC 及開放運算平台高峰會Open Compute Project，OCP，發表全世界第一套結合智慧控制的「全光交換邊緣資料中心網路系統」。這項研發成果驚豔世界各大IT廠，也表達高度興趣與合作意願。

▲台人發表「全光交換邊緣資料中心網路系統」　驚豔國際IT廠。（圖／交大提供）

▲交大邊緣資料中心擁有四百台伺服器，在團隊多年努力下打造出全世界第一套結合智慧控制系統。
5G世代來臨，將雲端設備機房移到網路邊緣成為趨勢，當邊緣資料中心edge data center越靠近終端裝置及使用者，計算反應速度得以更快。然而傳統資料中心伺服器間互連網路在光電之間轉換非常耗電、耗時。OPTUNS突破傳統光電交換系統的限制，以全光元件打造創新的光網路系統，具備低能耗、低延遲、高頻寬且高擴充性等絕對優勢，極適合應用在對延遲及傳輸頻寬要求非常嚴格的自駕車、無人機及AR/VR技術上。另外，OPTUNS與現存光交換系統比較，不僅支援單點到多點網路傳輸，且所有連接皆有保護路徑，更具可靠性。

團隊在短短兩年時間內完成整合光、電與軟硬體的雛型系統，其效能遠遠超越國際學術界及商用市場上現存的系統。楊啟瑞教授表示，團隊突破過去20年來光交換反應慢、不夠彈性且可用波長有限的限制，設計出垂直整合光、電、軟體、韌體及人工智慧控制技術的創新網路架構與系統，一舉解決上述問題，是國際上首度為資料中心設計並成功打造的完整系統。除了光元件有許多先天物理限制，要垂直整合高度跨領域的專業技術，也是各國研究單位努力多年但難以成功的主因。

▲台人發表「全光交換邊緣資料中心網路系統」　驚豔國際IT廠。（圖／交大提供）

▲交大楊啟瑞教授(左)與田伯隆教授。

田伯隆教授指出，未來邊緣資料中心會大量佈建在智慧城市及智慧工廠中，OPTUNS應用在5G時代邊緣計算中，相較傳統電交換系統可節省超過八成電力消耗，且反應時間縮小達100倍，使得自駕車、無人機、AR/VR的應用得以成功實現。預計ㄧ年內完成試量產成品，提供邊緣計算的服務營運商及電信商。田伯隆教授也說，OFC、OCP活動會場上許多校友看到交大標誌登上國際商業舞台非常興奮，因為學術研究成果要進入商業產品化是很艱難的，交大與產業鏈無縫接軌極為不易且振奮人心。

全球首創的OPTUNS不僅獲得國際最具權威的光纖通訊博覽會2019 OFC邀請作專題演講，並在國際商用資料中心最重要的展場2019 OCP summit發表演說，獲得各國際大廠高度注目，也成為國內首度學界與產業界合作將尖端研發成果推上國際舞台的最佳成功案例。

▲台人發表「全光交換邊緣資料中心網路系統」　驚豔國際IT廠。（圖／交大提供）

ET快訊
陳明通「禽獸論」　韓國瑜怒嗆：你眼睛瞎了嗎？書讀到狗肚子裡？
半夜叫Uber卻上錯車　21歲女大生去完夜店遭棄屍叢林
酒駕男撞飛12歲童！昏迷指數6…網集氣盼兒童節前脫險

關鍵字：交大,5G,台達電,網路系統,資料,網路

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不接受一國兩制！　韓國瑜「摸著心臟再說一次」：我熱愛中華民國

「像個漢子」綠議員送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉托腮幫：無計劃

台版《不可能的任務》！竊賊臨空而降　洗劫竹縣府小七14萬現金

影／桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

驚悚畫面曝光！婦人遭「休旅車輾撞」1秒噴飛...倒地抽搐命危

影／陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

用愛行腳募新鞋　立委趙正宇原鄉贈鞋歡慶兒童節　

2019宜蘭綠色博覽會門票　環保集點可免費兌換

移工遭非法仲介欺騙「逃跑」　台灣國際勞工協會桃市府抗議

幸福宜蘭童心齊築　心手相印提前歡慶兒童節

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

用愛行腳募新鞋　立委趙正宇原鄉贈鞋歡慶兒童節　

2019宜蘭綠色博覽會門票　環保集點可免費兌換

移工遭非法仲介欺騙「逃跑」　台灣國際勞工協會桃市府抗議

幸福宜蘭童心齊築　心手相印提前歡慶兒童節

鬼頭刀每公斤剩60元漁民慘　謝龍介、關鍵時刻幫忙促銷

台人發表「全光交換邊緣資料中心網路系統」　驚豔國際IT廠

清明假期強化交通疏導　警籲民眾掃墓避走壅擠路段

桃園民眾有福了！市府自行採購流感疫苗　4月底前免費接種

台中「公兒9公園」開工　1200平方米工程費僅6百萬

嘉藥校友相揪回娘家　校友日熱鬧又溫馨

myVideo兒童節應景新上架　台灣大祭「親子99家庭號」限時快閃優惠

大韓航空宣布：機上不再提供花生！　大千金5年前爆堅果門轟動全國

新北百貨4月連假優惠齊發　中和環球、板橋大遠百推滿3千送300

Lyft上市後的最大贏家出爐　日本樂天第一季度收益1100億

中職／40歲投手難生存　陽建福：球隊少投手很可憐

連假「主題樂園優惠」懶人包！10家推免費入園、劍湖山只要99元

買不鏽鋼盆！她開鍋「白麵團一揉」黏滿黑油　網驚吐：完了我直接用

用愛行腳募新鞋　立委趙正宇原鄉贈鞋歡慶兒童節　

運動健將line　相約十萬分之一的髓緣

看不出來今天31歲了！丁海寅順毛新髮型變中學生無違和

地方熱門新聞

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

1名醫師守護全島　義大進駐綠島..

診斷性子宮腔鏡　可發現深層子宮..

鬼頭刀價格低迷　謝龍介、關鍵時..

「原台南測候所」　重新開放

佯裝新進員工行竊　巧遇員工報警..

王金平高歌　賀大專校友聯合會授..

全國最長苦楝樹隧道在六腳

阿仁局長督軍　永康警查獲外勞店..

這風景真「梅」！原住民採梅活動

三隻小豬來找茶　長女學生執教鞭

墾丁音樂季逢連假　緝毒犬威力掃..

敦睦遠航國內最終站花蓮　今明開..

全國大專校友盃慢壘　嘉市開打

更多熱門

相關新聞

鄭崇華小時愛天文、退休拍8K影片

台達電創辦人鄭崇華小時候熱愛天文，前年砸3000萬打造物理館；長大更對著迷尖端影像8K，不僅用8K投影機支持兩岸知名文學家白先勇製作的《義俠記》，還砸上百萬美金，投資全球第一支8K環境紀錄片《水起．台灣》，是個不折不扣的實踐主義科技迷。

耗時1年9個月　台達電8K紀錄片首播

首座城市啟動5G試用 上海2019年建上萬基地台

環時：對澳紐比其他國冷淡很有必要

日5G頻譜擬排除華為　陸密切關注

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

《玩很大》輸了走心：氣死！

為AirPower才買　網嗆退AirPods

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面