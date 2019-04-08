疑「紅、綠燈一起亮」害撞車　女騎士與休旅車路口撞上2人倒地

▲台南永康區永二街、永平街口，發生一起疑因交通號誌故障引起的車禍，蔡姓婦人騎機車載人，與魏姓男子駕駛的休旅車發生擦撞，蔡婦與後座乘客雙雙倒地受傷送醫無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區永二街、永平街口，4月8日上午發生一起疑因交通號誌故障引起的車禍，蔡姓婦人騎機車載人，與魏姓男子駕駛的休旅車發生擦撞，蔡婦與後座乘客雙雙倒地受傷送醫無大礙，因蔡婦行駛之路口燈號紅燈、綠燈一起亮，蔡婦疑疏於注意與綠燈的魏男發生車禍，惟詳細肇事原因由警方進一步調查釐清中。

▲魏姓男子休旅車行進方向燈號疑為綠燈。

永康分局警方說，台南永康區永二街、永平街口，4月8日上午11時5分許，發生一起車禍，蔡姓婦人騎機載人直行通過路口時，與魏姓男子駕駛的休旅車發生擦撞，導致蔡姓婦人與後座乘客雙雙倒地受傷，蔡婦臉部、四肢擦挫傷，乘客則疑手部骨折，送醫後並無大礙。

▲蔡姓婦人行進方向號誌燈號疑為故障，綠燈、紅燈都會亮。

警方表示，獲報趕抵現場時，員警發現蔡婦機車行進方向的路口號誌在紅燈時，會綠燈、紅燈一起亮，但在綠燈時則燈號正常，而魏男車輛行駛方向之路口號誌是正常的，警方立刻通報相關單位維修，經查雙方駕駛並無酒駕，初步研判疑為蔡婦未注意路口號誌燈號故障問題而發生車禍。目前相關肇事原因與責任，正由警方調閱相關監視器，進一步調查釐清中。

永康分局交通分隊長賴明利指出，民眾行經路口都應減速留意路口狀況，若碰上交通號誌疑似故障時，應先觀察來車狀況，再通過路口，多一分小心就少一分危險。