快訊／中和機車騎士猛力對撞！1男「頭部重創」急救無效亡

社會中心／綜合報導

新北市中和環河東路7日傍晚5時許發生死亡車禍，一名68歲的鍾姓男子騎乘機車往新店方向行駛，不料卻與迴轉、騎乘檔車的郭姓騎士（67歲）高速對撞，2人當場倒地濺血，其中鍾男頭部受到嚴重創傷，當醫護人員到場時已經沒有生命徵象，經搶救後仍宣告不治，而郭男目前仍在醫院治療中。

警方初步調查，鍾男當時騎著機車經過環河東路，疑似車速過快且未注意前方車況，導致與迴轉的郭男猛力對撞，釀成1死1傷慘劇。警方指出，2名騎士均無酒駕，但雙方皆有疏失，將進一步調查釐清車禍肇因。