板橋熱炒店菜單驚見「香辣韓國瑜」　他點了後悔：好辣好難吃

▲民眾到新北市板橋區一家熱炒店，驚見菜單有一道菜「香辣韓國瑜」，將菜單拍下丟PTT，吃完後說「好辣，好難吃！」 。（圖／圖擷自PTT）

記者陳以昇／新北報導

高雄市長韓國瑜當選後，「韓流」依舊火熱。日前有民眾到新北市板橋區一家熱炒店，驚見菜單有一道菜「香辣韓國瑜」，將菜單拍下，放在PTT詢問網友「有人有吃過嗎？這裏不是南部怎麼也搞這個」，後來原po有點這道菜來吃，還在底下留言「好辣，好難吃！」

▼民眾到新北市板橋區一家熱炒店，驚見菜單有一道菜「香辣韓國瑜」。（圖／記者陳以昇翻攝）

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網友表示3月底時，到板橋區熱炒店吃飯，看到熱炒類200元區，出現一道驚人菜名「香辣韓國瑜」，在PTT詢問有人吃過嗎？還說「以前省長選總統，就有一道宋楚魚，現在搞這齣，這裏又不是南部，怎麼也搞這個」，後來真的有點這道菜辣糖醋魚來吃。

網友紛紛在底下留言，「看起來超難吃 炸魚又加一堆調味料」，更有人結合時事說「我以為跟mou一樣，點了不上菜」，後來原po說話了「好辣，好難吃！」，網友還笑稱「廚師是很愛還是很恨韓國魚真讓人搞不懂」

▼新北市板橋區熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」，網友說根本辣糖醋魚，原po吃完後說「好辣，好難吃！」 。（圖／記者陳以昇翻攝）