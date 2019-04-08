韓國瑜現身三玄宮！香腸伯爆擠人潮「送大蒜」　口袋2萬現金秒遭扒

▲陳滄海高舉大蒜擠入人潮中，但卻越不過重重人牆。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜7日下午前往南投三玄宮參拜，吸引數千粉絲到場一睹本尊風采，人群中還有名陳姓香腸攤販雙手高舉自家種植大蒜，想要親手送給韓國瑜，不料卻在混亂中遭到竊賊摸走口袋裡的現金近2萬元，令家屬氣憤不已。

遭竊的攤販陳滄海平時擺攤賣香腸，家中還兼職種大蒜，種出一株株長達1公尺的巨大美蒜；7日下午，陳滄海結束生意準備收攤時，突然聽聞韓國瑜親臨三玄宮參拜，令仰慕已久的他興奮不已，迅速收攤後就挑了幾支賣相較佳的大蒜趕往現場，就是希望能夠親手將大蒜送給韓國瑜。

▲韓國瑜前往南投三玄宮參拜，吸引千名支持者到場。（圖／東森新聞）

但無奈韓國瑜人氣太旺，三玄宮外除了媒體追訪外，還吸引了上千名支持者到場聲援，陳滄海擔憂大蒜遭撞傷，連忙雙手舉高將大蒜托起，並試圖擠上前親手送給韓，怎料在人潮推擠中不進反退，陳滄海越不過人牆還被逐漸擠到外圍，手中的大蒜不但沒辦法當面送給韓國瑜，還意外發現放在口袋裡一整天的辛苦錢、將近2萬元的現金，也在混亂中遭到扒手全部摸走。

陳滄海的媳婦得知公公一整辛苦賺的錢全泡湯後，氣憤地表示，當下公公將錢放在口袋裡，且雙手又高舉著大蒜，注意力全放在韓國瑜身上，根本無暇顧及口袋中的現金，怎麼會料得到，才剛走進人群沒多久，錢就遭扒手全數摸走。

▲陳滄海媳婦得知公公一整天辛苦錢遭竊後心疼不已。（圖／東森新聞）

陳滄海事後受訪時，對於辛苦錢遭竊看得很開，表示「我蒜種很多、很漂亮，當天聽到韓國瑜要來，想說他如果要選總統，就趕緊送他蒜讓他『凍蒜』這樣，我會希望他凍蒜，就是因為他和一般政治人物不一樣，他很執著、比較在乎庶民經濟啦！」而當陳滄海憶起當下的人潮，嚇得直呼「我大蒜舉高高都拿歪了，想要靠近都沒辦法，那個人潮真的太恐怖、太厲害了！」雖然沒辦法當面將大蒜送給韓國瑜，但幸好事後透過轉交，這把漂亮的大蒜還是順利送到韓國瑜手中。

警方也表示，陳滄海在現金遭竊時，就已有員警於現場逮捕嫌犯，但近2萬元的現金卻早已不翼而飛，懷疑可能有共犯接濟，目前正深入追查中。

▲陳滄海表示，聽聞韓國瑜可能參選總統，因此才會送上大蒜，替他討個好彩頭。（圖／東森新聞）