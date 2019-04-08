帶動台東觀光　劉櫂豪爭取立榮航空7月起每周增開3航班

▲立委劉櫂豪(左2)爭取立榮航空台東至台東7月起每周增開3航班。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東寶島

立委劉櫂豪爭取7月份起立榮航空台北-台東往返，每周多增開3航班，以因應暑假旅遊旺季，期能帶動台東觀光發展，藉由更便捷的交通，吸引更多民眾「愛上台東」。

劉櫂豪於3月中旬邀集民航局長林國顯、華信航空協理林弘基、立榮航空副總劉同義研議台東航班調整議題，提議今年暑假旅遊旺季，期望能增開航班因應，立榮航空公司經研議後，預定7月1日至8月16日每周5增開1航班、另7月1日至8月26日每週一增開一航班（8/19除外），以及6月30日至9月29日每週日增開一航班。

劉櫂豪表示，今年3月邀集民航業者召開協調會，主要因應華信航空新購ATR機型投入營運，由於該機型相較於原本噴射機載客量較小，因此特要求民航局在華信航空汰換機型後，總體運能需維持不得減少，華信航空研議將於8月1日起汰換機型，並於每日14：25台北起飛往台東，並於15：55台東起飛往台北，增加一往返航班；會後劉櫂豪並提議今年暑假旅遊旺季，期待能再增加航班因應。

劉櫂豪說明，由於航空公司的起飛調度涉及各航站的班表，立榮航空公司經研議調整後，方規劃7/1~8/16期間每週五增開一班往返（07：50台北-台東、09：30台東-台北），7/1~8/26期間每週一（8/19除外）增開一班往返（19：10台北-台東、20：45台東-台北），6/30~9/29期間每週日增開一班往返（19：10台北-台東、20：45台東-台北）。也就是暑假起立榮航空每週會多增開3班次以因應旅遊人潮，促進觀光發展。