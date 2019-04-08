2020大選攪兩岸　蘇起：辣台妹再辣下去「會是麻煩的事」

▲前國安會秘書長蘇起。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

2020年台灣大選前，兩岸關係因兩黨立場和陸方態度日益複雜，前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起今天坦言，2020年元月前兩岸形勢將會特別危險，若民進黨繼續執政，兩岸可能逐步走向「攤牌」。他還說，「辣台妹的作法再辣下去，大陸也會辣起來，這將會是麻煩的事」。

台北論壇8日舉行「美中台的戰略新局」研討會，蘇起在會中接受媒體採訪，針對美中台三方關係、台灣大選的影響發表看法，並表達對兩岸局勢走向的擔憂。

▲台北論壇舉行的「美中台的戰略新局」研討會。（圖／記者陳政錄攝）

蘇起直言，當前兩岸情勢非常類似一百年前，第一次世界大戰前夕，因為這兩種情況有四個相似處，分別是一，各方的敵意認識十分強烈；二，都不願意、不認為會打仗；三，認為即使開戰，自信己方一定會贏；四，沒有任何管理機制。

蘇起指出，今年將比去年更為麻煩，因為台灣跟大陸沒有溝通，大陸跟美國也沒有溝通，只有台灣跟美國講話，「這樣的關係是不穩定的」。雖希望選舉能順利進行，但是民進黨政府的行為，辣台妹的作法再辣下去，大陸也會辣起來，這將會是麻煩的事。

他舉過去台灣的選舉史為例，2008年雖然看起來馬英九會贏，但由於謝長廷出來競選，大陸擔憂民進黨會繼續連任，所以2008年大陸沒有文攻但有武嚇。

其中更重要的是，根據時任國防部長蔡明憲後來出版的回憶錄，外界才得知，因擔心代表民進黨可能贏得選舉，即便以當年大陸軍事實力仍不及美國，但已經做好動武準備。

所以蘇起直言，2008年共產黨打不過美國，都準備打台灣，現在根據研究顯示，2020年大陸的軍事實力可能打得過美國，「萬一蔡英文連任，你說會不會打，我就很簡單的邏輯，這樣你就懂了吧」。

蘇起也進一步提供他預計傍晚發表的發言稿，為兩岸情勢更加嚴峻提出四點理由。

一、兩岸的敵意認知越來越僵硬，且無軟化跡象。北京似已放棄對民進黨的期待，而民進黨也無時無處不顯現抗中決心。美中對兩岸關係及民進黨政策的解讀也相距甚大，中共認為民進黨毫無疑問在走有實無名的台獨路線。由於目前看不出美中台任何一方試圖改變上述既定的認知，兩岸對撞的可能性將大增。

二、認知僵硬的部分原因來自兩岸自信。民進黨相信美國基於美中競爭必然挺台，「靠山」前所未有的穩固，可以不畏艱險向前衝。北京則可能相信，美中在東亞的力量對比已有改變，美軍援台將心有餘卻力不足。

三、台海兩岸的內部政治強化對抗的動機。民進黨為求勝，抗中的言行可能越來越激烈。習近平為追求歷史地位及第三個任期，不可能對台獨旗幟日益鮮明的民進黨稍事忍讓。不幸，川普政府此時對中及對台政策的情緒成分多，策略成分少，部會協調及盟邦協調都問題重重。

四、管理機制失靈。過去擔任「管理者」角色的美國，現在因前述「認知偏袒」、「影響力下降」、「政府內部混亂」，以致管理兩岸的能力大不如前。同時，美中兩強和兩岸政府間，目前也無適當的溝通管道。