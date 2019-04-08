打工換宿到處玩！他問「實質進步在哪？」　過來人2重點解惑

▲不少學生會利用假期出國打工換宿。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「打工換宿」或是「打工旅遊」是許多大學生、或是需要一段休息時間的社會人士的好選擇，不僅可以在新的環境闖蕩，又不需太擔心開銷。有網友和朋友討論到相關話題時，對方表示打工換宿可以讓自己進步，但原po不解實質成效為何，認為先工作賺錢再出去玩也很好，詢問鄉民們自己是否太古板。

一位網友在PTT女孩板上發問，他表示日前和朋友討論到「打工換宿到處旅行」話題時，對方認為可以體會當地民情，也可以讓自己進步；但他自己卻不知道所謂的「進步」到底是指哪個方面，「我覺得打工換宿打工度假，不如好好考研或工作，賺到錢後定期去玩個幾天幾夜就好。」同時也詢問有經驗者是否有具體方面的進步。

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部分較為消極的網友表示，「現在年輕人對未來都毫無希望，不如到處旅行留下回憶」、「逃離現實的藉口而已」、「為什麼一定要學到東西或是有好處才能做？」、「我學妹說得好聽去看世界，結果根本就只在遊樂園賣爆米花而已，英文也沒進步，家人還花一堆錢」。

而其它有經驗的的人也分享說，「我弟當年是換到一個老婆，現在在德國成家立業」、「學生時期去可以提早體驗社會黑暗，跟不同人交流也不錯」、「對語言能力一定有幫助」、「可以花少錢在喜歡的城市住很久」。

▲在外旅遊時「住宿」通常是花費大宗，而打工換宿由雇主提供住處，可省去一大筆開銷。（圖／pixabay）

另有鄉民表示，其實「過程」和「價值觀」才是重點，「我覺得過程比較重要，也不是特別想要學什麼」、「如果你所謂的打工旅遊就只是窩在居住地附近上班，賺錢下班吃飯的話，那的確是可以不用去」、「想去就去啊！知道自己在幹嘛就好了」、「和考研究所、工作並沒有相衝，有時候只是時間點和順序的不同，選擇了哪個就是哪個好」。

還有人說真的不需要盲從，因為每個人從小接受的教育和家庭觀都不一樣，尤其家裡如果需要一份工作收入，還是要好溝通考慮，「我覺得外面的世界很可怕，家裡情況也不好，即使我很嚮往在其他地方活著，但是我在原本的地方也只是剛好可以活著，所以有向後看的理由，我根本沒辦法向前冒險，無後顧之憂當然去闖，但是我們沒有這個本錢啊！」

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