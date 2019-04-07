2張照擄獲鄉民！台俄混血「美胸爆青筋」辣翻　身分曝光…網驚：是3寶媽

▲網友在表特板貼出2張照片，馬上引起騷動。（圖／翻攝自古榕榕IG）

網搜小組／綜合報導

能成為PTT「表特板」的討論對象，絕對擁有高顏值或好身材。一位網友日前分享2張照片，馬上吸引其他人熱論，只見照片中的「台俄混血」不僅擁有精緻立體的五官，還擁有傲人G罩杯身材，而且這位正妹，竟然已經是3個孩子的媽。超亮眼的外型讓鄉民忍不住留言「我們還是跟俄羅斯統一好了」、「這太可以了」。

網友在PTT的Beauty板上發文「台俄混血 就兩張」，馬上引起鄉民熱論，還有人立刻找到正妹的IG，原來她是「古榕榕」，在IG上有超過3萬人追蹤。古榕榕在自我介紹部分大方曝光自己的身高、體重、三圍，但也強調「這不是網美的IG」，如果喜歡網美，就不要追蹤、或取消追蹤她。

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▲古榕榕已經是3個孩子的媽了。（圖／翻攝自古榕榕IG）

而古榕榕最讓人吃驚的不是魔鬼好身材，而是她已經是3個孩子的媽，讓鄉民都紛紛表示，「竟然當媽了，這個讚」、「小孩超可愛，好會生」、「辣媽」、「羨慕她孩子的爹」、「什麼？已經生3個？身材還這麼好，不可思議」。其他人則是讚嘆，「血管讚，合胃口」、「有夠優質」、「台俄友好」。

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