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社會 社會焦點 保障人權

嗆「三重老大吃屎」！連千毅被修理影片瘋傳...小弟全面開戰：做敵人

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突發中心／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅6日開直播教訓酸民，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三重蘆洲的弟兄約戰，之後身分不但被起底，甚至還有疑似被打趴在地的假影片流出。對此他的小弟在臉書力挺向大家開戰，「連千毅是我自己的大哥，沒有被修理的影片，如果有人要隨波逐流，以後朋友不要做，咱做敵人」。

▲▼連千毅。（圖／翻攝自臉書爆漿）

▲網路上瘋傳連千毅被打影片。（圖／翻攝自臉書爆漿）

靠著「10分鐘內賣出價值破億遊艇」炒起話題，高中畢業的連千毅從14歲起外出打拼，歷經慘賠6000多萬元，到賣掉身家經營當鋪翻身，可說是話題性十足。他6日找到在直播拍賣中鬧場的網友，並到麥當勞請對方吃一頓粗飽；期間還提及曾在三重環河南路開過6槍，嗆聲「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」，引發三蘆弟兄的不滿。

連千毅7日開直播解釋，真的是酒喝多了，前後說錯；沒有講清楚才會造成這次誤會。不過之後陸續有網友起底他的身分，說他曾是黑道、勾搭別人大嫂，甚至還有連千毅被打趴在地的影片在網上瘋傳。

▲▼連千毅。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲連千毅小弟看不下去力挺大哥。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼連千毅。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲連千毅本人也出來澄清，絕對沒有被打一事。（圖／翻攝自當事人臉書）

對此連千毅的小弟看不下去，在臉書上PO文寫道，「剛剛有人傳給我說，聽說有任哥被修理的影片，我在這邊跟各位好友呼籲一下，連千毅是我自己大哥，也沒有什麼被修理的影片。如果有人要分享隨波逐流，那大家以後朋友不要做，咱做敵人。」

而連千毅本人也在臉書上貼出參加開幕合照，澄清沒有被打一事，全都是謠言。他氣憤說，「今天下午參加太陽集團，全兄新店開幕，何來打趴？假的黑色豪門版主別多事，胡說八道。」

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關鍵字：連千毅,吃屎,直播,小弟,大哥,開戰

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