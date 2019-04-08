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一位母親憂兒子上戰場打仗　蔡英文：保護孩子心情跟媽媽一樣

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▲▼總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

日前有位媽媽擔心孩子上戰場打仗，擔心沒有言論自由，總統蔡英文8日在臉書上回覆，強調保護台灣孩子的心情，跟這位母親一樣，並重申國家主權寸土不讓，維持台灣民主自由的態度。

由於一位母親在蔡英文的臉書上留言，擔心自己孩子上戰場打仗，也擔心沒有言論自由，引起諸多的討論。蔡英文下午在臉書上發文，首先她請這位母親不要擔心，因為她堅持國家主權寸土不讓，台灣才能維持台灣民主自由的現狀，「反對一國兩制，確保國家主權，就像我們守護家人一樣，不能打折扣。」

蔡英文說，國際社會都知道，在兩岸關係上，台灣從不挑釁，遇到壓力從不屈服，得到支持不會冒進，「就是因為這樣，國際上才有這麼多好朋友願意支持台灣。」

另外在言論自由方面，蔡英文表示，反制錯假訊息，就是為了守護大家的言論自由，台灣跟中國大陸不一樣，可以有不同立場的新聞媒體，也保障不同意見的聲音。

蔡英文說，總統面對批評，就是虛心接受，就像妳可以在我的臉書上留言，網友也可以自由討論，這都是我們要保障的言論自由。

不過蔡英文也強調，不能忍受錯假訊息，尤其是當來自外部的力量，試圖干擾台灣的民主，侵蝕我們的自由時，我們絕對不能默不作聲，「守護主權、保障國家安全、捍衛民主與自由的生活方式，就是我身為總統的責任，也是保護我們下一代孩子安全最好的方式。」

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關鍵字：蔡英文,總統府,民進黨

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