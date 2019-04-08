長照扣除額每年12萬　已送政院本週四可望通過

▲竹市長照獲國際肯定。（資料照／新竹市政府提供）



記者陶本和／台北報導

行政院8日召開行政立法協調會報，討論海外資金匯回專法與是否增列長照扣除額。在長照扣除額方面，擬每年12萬元新台幣，稅損不少，預計先與民進黨團立委討論後，在本週四行政院會通過。

原本計畫在去年年底送進立法院的長照扣除額案，要在今年上路，且在明年報稅時可以適用，但在財政部長蘇建榮上任之後，經過討論發現四大扣除額調高、納保法比較基礎修正後，造成稅基流失，導致於去年9月份急踩煞車。

不過，在立法院的要求之下，財政部提出增列長照扣除額，行政院發言人Kolas Yotaka表示，會跟民進黨團立委討論兩項修法，都是以財政部的提案為基礎，包括《所得稅法》第17條修法，初擬最高額度12萬元的方案進行討論，順利的話預計會排入本週四的行政院會。

立法院民進黨團總召柯建銘則表示，實際情況需要討論之後才確定，原則上是尊重行政院提出的版本，目前沒有聽到立委有特別的意見，也不會有太多政治問題，期望可以儘速排入協商在本會期通過。

針對此案，蘇建榮上午在立法院財政委員會時證實，目前長照扣除額擬定每年12萬元，且沒有排富條款，草案已送進行政院，今日會進行協調，最快於本周四的院會通過，順利的話可在明年報稅時適用。