影／參加潛水課程！虎鯊突游來大口咬下…她頭部「當場撕裂爆血」縫70針

記者朱世凱／綜合報導

鯊魚嗜血的習性一直讓人恐懼，甚至被拍成許多電影。大陸一名女子近日參加潛水課程時，就不幸碰上一條虎鯊。從照片可見，她的頭部和臉部都有被虎鯊大口撕裂的傷痕，幸好經過4個多小時的救治後，已經沒有生命危險。

▼參加潛水課程，卻慘遭虎鯊咬傷。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，女苦主5日到大連市老虎灘極地館參加潛水俱樂部活動，沒想到體驗到一半時，一隻虎鯊突然出現咬住她的腦袋，讓她當場噴血，臉部和頭部瞬間充滿恐怖齒痕與血跡。醫院緊急救治4個多小時，並且為傷者縫了70多針才保命。

極地館工作人員說，水下活動就和下海一樣，本身具有一定危險性，但不管如何都會配合俱樂部處理。網路流傳的聊天紀錄顯示，該俱樂部職員願意為傷者支付相關治療費用，目前兩方正積極協商後續賠償。

不少網友質疑，為什麼極地館明知場地有安全風險，卻沒有做好安全措施，還讓顧客跟鯊魚一起游泳，真的是太離譜。

▼虎鯊與學員共處一個水池。（圖／翻攝自梨視頻）

部分人則說，「鯊魚應該不是真的咬下去，如果真咬就不是多少針的問題了」、「感覺超級痛」、「真勇敢…」、「鯊魚以為飼料來了」、「挑戰自己還是尋找刺激啊？」。

美國國家海洋和大氣管理局曾表示，虎鯊幾乎能夠撕咬任何東西，包括魚類、海豹、鳥類、魷魚、小型鯊魚、海豚、甚至是舊輪胎等。牠們的身長最長可達18英尺（約5.48公尺），重量最重可達1噸，是當之無愧的「海洋殺手」。